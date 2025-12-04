Γκάφα σε ελληνική ταυτότητα Κύπριας: Έγραψαν τόπο γέννησης… Iskele αντί για το κατεχόμενο Τρίκωμο
Γκάφα σε ελληνική ταυτότητα Κύπριας: Έγραψαν τόπο γέννησης… Iskele αντί για το κατεχόμενο Τρίκωμο

To «Iskele» είναι το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο που χρησιμοποιεί το τουρκικό κατοχικό καθεστώς για την κυπριακή κωμόπολη

Γκάφα σε ελληνική ταυτότητα Κύπριας: Έγραψαν τόπο γέννησης… Iskele αντί για το κατεχόμενο Τρίκωμο
Μανώλης Καλατζής
Ένα χοντρό λάθος σε ελληνική αστυνομική ταυτότητα, με σαφές πολιτικό βάρος για την Κύπρο, καταγγέλλει ο Κύπριος βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου. Ελληνίδα πολίτης, κυπριακής καταγωγής, διαπίστωσε ότι στη νέα της ταυτότητα, στο πεδίο «Τόπος γέννησης», δεν αναγράφεται το «Τρίκωμο» της Κύπρου, αλλά η λέξη «Iskele», που είναι το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο που χρησιμοποιεί το τουρκικό κατοχικό καθεστώς για την κυπριακή κωμόπολη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στον Ν. Γεωργίου, το λάθος εντοπίστηκε όταν η κάτοχος παρέλαβε τη νέα ελληνική ταυτότητα και είδε πως, αντί για την επίσημη ονομασία του τόπου γέννησης της, είχε καταχωρηθεί η ονομασία που χρησιμοποιείται από το ψευδοκράτος.

Ενημέρωση προς Αθήνα

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, σε ανάρτηση του, κάνει λόγο για «απαράδεκτο λάθος» της Ελληνικής Αστυνομίας και σημειώνει ότι το πρόβλημα φαίνεται να προέρχεται από την ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση ταυτοτήτων και η οποία περιλαμβάνει και τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια κατεχόμενων χωριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει, απέστειλε επιστολή στον Κύπριο Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, ζητώντας να κινηθούν άμεσα διαδικασίες προς το ελληνικό κράτος για:
– Διόρθωση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αναφοράς και επαναφορά του επίσημου τοπωνυμίου «Τρίκωμο»
– Τερματισμό της πρακτικής χρήσης παράνομων τοπωνυμίων σε επίσημα έγγραφα
– Εξήγηση για το πώς βρέθηκαν τα παράνομα ονόματα στη βάση δεδομένων και γενικό έλεγχο του γεωγραφικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργίου αναφέρει ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, για να του παραδώσει όλα τα σχετικά στοιχεία. Τονίζει, πάντως, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει σκοπιμότητα από πλευράς ελληνικών αρχών, αποδίδοντας το περιστατικό σε αυτοματισμούς της βάσης δεδομένων, σημειώνει όμως ότι αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Τρίκωμο – Iskele: μια λέξη, όλο το βάρος της κατοχής

Το Τρίκωμο είναι κωμόπολη στην πεδιάδα της Μεσαορίας, η οποία πριν από το 1974 κατοικείτο σχεδόν αποκλειστικά από Ελληνοκύπριους. Μετά την τουρκική εισβολή, οι κάτοικοι εκδιώχθηκαν και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές, ενώ Τουρκοκύπριοι από τη Σκάλα της Λάρνακας μεταφέρθηκαν στην περιοχή.

Το κατοχικό καθεστώς μετονόμασε την κωμόπολη σε «Yeni Iskele» και στη συνέχεια «Iskele», επιχειρώντας να διαγράψει την ιστορική και εθνική ταυτότητα του Τρικώμου και να την αντικαταστήσει με νέα «πραγματικότητα» στα χαρτιά.

Η χρήση του όρου «Iskele» σε επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο, όπως μια νέα ελληνική ταυτότητα, δεν είναι απλώς τεχνικό λάθος. Τείνει να συντηρεί την ορολογία της κατοχικής δύναμης και να «νομιμοποιεί» στη γλώσσα της διοίκησης τα τετελεσμένα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στο νησί.

Πέρα από ένα μεμονωμένο περιστατικό

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γεωργίου επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ταλαιπωρία μιας πολίτη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ευρωπαϊκά και εθνικά μητρώα καταχωρούν γεωγραφικά στοιχεία για την Κύπρο. Αν δεν υπάρξει συνολικός έλεγχος, παρόμοια περιστατικά μπορεί να επαναληφθούν και σε άλλα έγγραφα ή υπηρεσίες, από ταυτότητες και διαβατήρια μέχρι ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία επιχειρεί να κρατά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της κατοχής, των παράνομων εποικισμών και της εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, από περιοχές όπως το Τρίκωμο που σήμερα προωθούνται ως «νέοι προορισμοί» υπό την ονομασία Iskele.

Σε αυτή τη συγκυρία, η καταχώρηση παράνομου τοπωνυμίου σε ελληνική ταυτότητα λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι η μάχη για την ονομασία και τη μνήμη δεν δίνεται μόνο στα διπλωματικά κείμενα, αλλά και σε κάθε γραμμή μιας βάσης δεδομένων.

Μανώλης Καλατζής
