Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Τρία περιστατικά παράνομης μεταφοράς μεταναστών στην Κρήτη, διασώθηκαν 89 αλλοδαποί και συνελήφθησαν 4 διακινητές
Τρία περιστατικά παράνομης μεταφοράς μεταναστών στην Κρήτη, διασώθηκαν 89 αλλοδαποί και συνελήφθησαν 4 διακινητές
Τα περιστατικά σημειώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, στα Πλατιά Περάματα και στην Ψαρή Φοράδα, οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από την περιοχή του Τομπρούκ στη Λιβύη, καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους
Συνολικά 89 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης, ενώ τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν ως φερόμενοι διακινητές.
Τα περιστατικά σημειώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, στα Πλατιά Περάματα και στην Ψαρή Φοράδα, με τους διασωθέντες να αναφέρουν ότι είχαν αποπλεύσει από την περιοχή του Τομπρούκ στη Λιβύη, καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους.
Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης (3/12) η Λιμενική Αρχή Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκε για την ύπαρξη αλλοδαπών στον όρμο «ΒΑΘΥ» στον κόλπο Μεσσαράς. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σκάφος της Frontex, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 30 αλλοδαπούς (18 άνδρες, 1 γυναίκα και 11 ανήλικους).
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, με τελικό προορισμό το ΚΥΤ Μαλακάσας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ Λιβύης στις 01-12-2025, πληρώνοντας ποσά από 9.000 έως 12.000 δηνάρια Λιβύης.
Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 18 και 29 ετών (υπήκοοι Σουδάν και Νοτίου Σουδάν), αναγνωρισμένοι ως οι διακινητές. Η προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία «Πλατιά Περάματα» Φαιστού εντοπίστηκαν 26 αλλοδαποί (25 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας.
Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ Λιβύης στις 30-11-2025, καταβάλλοντας ποσά από 10.000 δηνάρια Λιβύης έως 5.000 δολάρια ΗΠΑ.
Συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός από το Νότιο Σουδάν, αναγνωρισμένος ως ο διακινητής. Η λέμβος που τους μετέφερε καταστράφηκε.
Στην παραλία «Ψαρή Φοράδα» του Δήμου Βιάννου εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί (22 άνδρες και 11 ανήλικοι) μετά την αποβίβασή τους από πνευστή λέμβο. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με προορισμό το ΚΥΤ Μαλακάσας.
Οι διασωθέντες είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ στις 01-12-2025, πληρώνοντας από 7.000 έως 13.000 δηνάρια Λιβύης και 170.000 γκίνε Αιγύπτου.
Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου συνελήφθη ένας 25χρονος αλλοδαπός από το Σουδάν ως διακινητής, ενώ η λέμβος καταστράφηκε. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Τα περιστατικά σημειώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, στα Πλατιά Περάματα και στην Ψαρή Φοράδα, με τους διασωθέντες να αναφέρουν ότι είχαν αποπλεύσει από την περιοχή του Τομπρούκ στη Λιβύη, καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους.
Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης (3/12) η Λιμενική Αρχή Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκε για την ύπαρξη αλλοδαπών στον όρμο «ΒΑΘΥ» στον κόλπο Μεσσαράς. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σκάφος της Frontex, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 30 αλλοδαπούς (18 άνδρες, 1 γυναίκα και 11 ανήλικους).
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, με τελικό προορισμό το ΚΥΤ Μαλακάσας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ Λιβύης στις 01-12-2025, πληρώνοντας ποσά από 9.000 έως 12.000 δηνάρια Λιβύης.
Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 18 και 29 ετών (υπήκοοι Σουδάν και Νοτίου Σουδάν), αναγνωρισμένοι ως οι διακινητές. Η προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία «Πλατιά Περάματα» Φαιστού εντοπίστηκαν 26 αλλοδαποί (25 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας.
Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ Λιβύης στις 30-11-2025, καταβάλλοντας ποσά από 10.000 δηνάρια Λιβύης έως 5.000 δολάρια ΗΠΑ.
Συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός από το Νότιο Σουδάν, αναγνωρισμένος ως ο διακινητής. Η λέμβος που τους μετέφερε καταστράφηκε.
Στην παραλία «Ψαρή Φοράδα» του Δήμου Βιάννου εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί (22 άνδρες και 11 ανήλικοι) μετά την αποβίβασή τους από πνευστή λέμβο. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με προορισμό το ΚΥΤ Μαλακάσας.
Οι διασωθέντες είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ στις 01-12-2025, πληρώνοντας από 7.000 έως 13.000 δηνάρια Λιβύης και 170.000 γκίνε Αιγύπτου.
Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου συνελήφθη ένας 25χρονος αλλοδαπός από το Σουδάν ως διακινητής, ενώ η λέμβος καταστράφηκε. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα