Τρεις μαθητές Γυμνασίου επιτέθηκαν σε 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους
Οι φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία μετά από καταγγελία του πατέρα του θύματος
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, όπως αποκαλύπτει το tempo24.news.
Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, στην Ασφάλεια, ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.
Όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.
