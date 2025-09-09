Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία
Πάτρα Βία Ξυλοδαρμός Ανήλικοι

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία

Δικογραφία σε βάρος πέντε ανήλικων και νεαρών – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) σε πλατεία της Πάτρας, όταν μία ομάδα ανήλικων και νεαρών φέρεται να επιτέθηκε σε 15χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον έφηβο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα. Ο 15χρονος τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

