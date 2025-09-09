Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία
Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονο σε πλατεία
Δικογραφία σε βάρος πέντε ανήλικων και νεαρών – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) σε πλατεία της Πάτρας, όταν μία ομάδα ανήλικων και νεαρών φέρεται να επιτέθηκε σε 15χρονο, τραυματίζοντάς τον.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον έφηβο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα. Ο 15χρονος τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον έφηβο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα. Ο 15χρονος τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα