Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους

Τα επόμενα βήματα του σκιαγράφησε από την σκηνή του Παλλάς ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας εμμέσως τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.



Επικαλούμενος την ανάγκη για «Αλλαγή», ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως «αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης», κάνοντας λόγο για Νέα Μεταπολίτευση.



Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως χρειάζεται «μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».



Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:



«Όσο οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δείχνουν να μην μοιράζονται την ίδια αγωνία για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία. Τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας.



Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος. Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο.



Μπέττυ Μπαζιάνα

Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από την παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες».



Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης από τη βάση, περιγράφοντας πως πρέπει «να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.



Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης στα θεωρεία, εμφανώς προβληματισμένοι για το μέλλον των κομμάτων τους

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών».



«Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.



Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν», όπως είπε.



Ένα τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Όχι προνόμια και αξιώματα.



Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε» συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταλήγοντας πως «μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη ! Και μπορούμε !».



Θεανώ Φωτίου, Εφη Αχτσιόγλου

Παράλληλα σε υψηλούς τόνους ο κ. Τσίπρας καταγράφει τον απολογισμό της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης και οραματίζεται «ένα σοκ Δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης», με την επιστροφή των πολιτών στην πολιτική, με στόχο την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας και των θεσμών της.



Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός επικαλέστηκε την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, αλλά και μιας νέας μεταπολίτευσης, ενός πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο της πολιτικής νέους πολιτικούς σχηματισμούς με επίκεντρο την συμμετοχή των πολιτών, όπως περιέγραψε, με πρώτο στάδιο αυτής της αλλαγής, την επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στο πολιτικό σύστημα.



Νίκος Παππάς

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, άλλωστε, έχει κλείσει ο κύκλος των σημερινών πολιτικών σχημάτων του προοδευτικού χώρου, όποτε και προτρέπει τους πολίτες στην αυτοοργάνωσή τους με τη δημιουργία παντού πρωτοβουλιών επανίδρυσης δικαιοσύνης και αλλαγής, αναδεικνύοντας ως δεσπόζουσες έννοιες στην ομιλία του τις λέξεις:



-Αναγέννηση



-Νέος Πατριωτισμός



-Νέα Μεταπολίτευση



-Επανίδρυση



-Αυτοοργάνωση



Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ομιλία του Α. Τσίπρα



Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Παλλάς



Το φιλί του Αλέξη Τσίπρα στη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα Οσοι δεν μπόρεσαν να μπουν στο «Παλλάς» βολεύτηκαν στα σκαλιά έξω από την αίθουσα σε μια προσπάθεια να ακούσουν από εκεί την ομιλία Τσίπρα Η «Ιθάκη» περιμένει τους αγοραστές που θα ζητήσουν και μια υπογραφή από τον συγγραφέα Διονύσης Τεμπονέρας Η Ζανέτ Τσίπρα πίσω από την Λούκα Κατσέλη Ευάγγελος Αποστολάκης Γιάννης Δραγασάκης Ρένα Δούρου Ο πρώην παίκτης του Survivor, Ορέστης Τσανγκ Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, δίπλα στην τιμητικά κενή θέση του εκλιπόντος όπου υπάρχει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο Μαρία Ρεπούση Σία Αναγνωστοπούλου Γιώργος Χουλιαράκης Λούκα Κατσέλη Γιώργος Σταθάκης Γιώργος Λιάνης Νάσος Ηλιόπουλος Γιάννης Μουζάλας Στέλιος Παππάς Παναγιώτης Κουρουμπλής Νίκος Μαρκάτος Ολγα Γεροβασίλη Νίκος Μπίστης Κατερίνα Νοτοπούλου Χρήστος Σπίρτζης Αθηνά Λινού Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιάννης Ραγκούσης Γιάννης Μπαλάφας και Κώστας Ζαχαριάδης Κώστας Γαβρόγλου και Ζαχαρούλα Τσιριγώτη



Βίντεο με ολόκληρη η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα