Ρομά επιχείρησαν να ληστέψουν 52χρονο ντελιβερά στην Πάτρα, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ντελιβεράς Ρομά Επίθεση

Τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, τον πέταξαν κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε ένας 52χρονος ντελιβεράς στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 52χρονος δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερις νεαρούς Ρομά, στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σύρνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις νεαροί επιχείρησαν να τον ληστέψουν και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ τον πέταξαν κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Δύο συλλήψεις

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση,

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.


