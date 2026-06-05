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Γεωργιάδης: Μειωμένος κατά 63% ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ, η ειδική αναφορά στο ΚΑΤ
Γεωργιάδης: Μειωμένος κατά 63% ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ, η ειδική αναφορά στο ΚΑΤ
«Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο»
Τα νεότερα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας που παρέχει το σύστημα με το «βραχιολάκι» παρουσίασε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ (τμήματα επειγόντων περιστατικών) έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025».
Όπως επισημαίνει «μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο».
Κάνοντας, τέλος, ειδική αναφορά στο ΚΑΤ, ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ιδιαίτερα θετική» εικόνα καθώς διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με 10.300 περιστατικά και μέσο όρο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά.
Το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα, με 73 νοσοκομεία ήδη διασυνδεδεμένα.
Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280 χιλ. περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του ΓΝΑ ΚΑΤ, το οποίο διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με περισσότερα από 10,3 χιλ. περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ (τμήματα επειγόντων περιστατικών) έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025».
Όπως επισημαίνει «μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο».
Κάνοντας, τέλος, ειδική αναφορά στο ΚΑΤ, ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ιδιαίτερα θετική» εικόνα καθώς διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με 10.300 περιστατικά και μέσο όρο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά.
Το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα, με 73 νοσοκομεία ήδη διασυνδεδεμένα.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026
Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αποτυπώνοντας… pic.twitter.com/V8oSm93MVr
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα, με 73 νοσοκομεία ήδη διασυνδεδεμένα.
Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280 χιλ. περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του ΓΝΑ ΚΑΤ, το οποίο διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με περισσότερα από 10,3 χιλ. περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά.
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