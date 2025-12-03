Στην κυκλοφορία από αύριο το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου
Στην κυκλοφορία από αύριο το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου

Ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα εγκαινιάσει το τελευταίο κομμάτι των 10 χιλιομέτρων - Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων

Στην κυκλοφορία από αύριο το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου
Αύριο τίθεται σε κυκλοφορία στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος με τα εγκαίνια των 10 τελευταίων χιλιομέτρων του έργου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα και την Ολυμπία Οδό.

Η πλήρης λειτουργία του οδικού άξονα μειώνει σημαντικά τον χρόνο και αυξάνει την ασφάλεια των μετακινήσεων προς κορυφαίους προορισμούς, όπως η Αρχαία Ολυμπία, τα παράλια της Ηλείας και τα λιμάνια που συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος - Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ. Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ' όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μια περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική».

