Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
Κλειδώθηκε στο διαμέρισμα και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε έκρηξη, κάνοντας λόγο για φιάλες υγραερίου μέσα στην οικία
Έληξε χωρίς τραυματισμούς η ένταση που προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου, όταν γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι της και απειλούσε να το ανατινάξει, την ώρα που δικαστικοί κλητήρες επιχειρούσαν να εκτελέσουν διάταγμα έξωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα αντέδρασε στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για έξωση, κλειδώθηκε στο διαμέρισμα και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε έκρηξη, κάνοντας λόγο για φιάλες υγραερίου μέσα στην οικία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, αποκλείστηκε ο δρόμος και κρατήθηκαν σε απόσταση οι ένοικοι και οι περίοικοι, υπό τον φόβο ενδεχόμενου επεισοδίου.
Κλήθηκαν εξειδικευμένοι διαπραγματευτές της Αστυνομίας, οι οποίοι, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και παρέμβαση πιο ψύχραιμων προσώπων από το περιβάλλον της, κατάφεραν να την μεταπείσουν.
Η γυναίκα εγκατέλειψε τελικά την πρόθεσή της, βγήκε από το σπίτι και η σκηνή τέθηκε υπό έλεγχο. Οι φιάλες υγραερίου που βρίσκονταν στο σπίτι απομακρύνθηκαν, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος για την ίδια αλλά και για τους υπόλοιπους κατοίκους της πολυκατοικίας και της γειτονιάς.
Οι Αρχές εξετάζουν τώρα το υπόβαθρο της υπόθεσης, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία της έξωσης όσο και με την κατάσταση της γυναίκας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα αντέδρασε στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για έξωση, κλειδώθηκε στο διαμέρισμα και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε έκρηξη, κάνοντας λόγο για φιάλες υγραερίου μέσα στην οικία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, αποκλείστηκε ο δρόμος και κρατήθηκαν σε απόσταση οι ένοικοι και οι περίοικοι, υπό τον φόβο ενδεχόμενου επεισοδίου.
Κλήθηκαν εξειδικευμένοι διαπραγματευτές της Αστυνομίας, οι οποίοι, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και παρέμβαση πιο ψύχραιμων προσώπων από το περιβάλλον της, κατάφεραν να την μεταπείσουν.
Η γυναίκα εγκατέλειψε τελικά την πρόθεσή της, βγήκε από το σπίτι και η σκηνή τέθηκε υπό έλεγχο. Οι φιάλες υγραερίου που βρίσκονταν στο σπίτι απομακρύνθηκαν, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος για την ίδια αλλά και για τους υπόλοιπους κατοίκους της πολυκατοικίας και της γειτονιάς.
Οι Αρχές εξετάζουν τώρα το υπόβαθρο της υπόθεσης, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία της έξωσης όσο και με την κατάσταση της γυναίκας.
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα