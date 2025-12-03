Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης

Ο γνωστός παραγωγός περιεχομένου ξυλοκοπήθηκε από πέντε άτομα έξω από κατάστημα εστίασης, όσο έκανε live - Μαζί του ήταν και ζευγάρι YouTubers - Δείτε βίντεο

Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Ο Youtuber Teosty είναι γνωστός για τα πολύωρα live  που κάνει στο YouTube από εξόδους του,  οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με φαγητό, αλλά και διάφορα challenge.  Τους τελευταίους μήνες ωστόσο είναι στην επικαιρότητα λόγω των επιθέσεων που έχει δεχθεί. Τελευταίο ανάλογο περιστατικό είναι αυτό που εκτυλίχθηκε στα Ιωάννινα πριν μερικά 24ωρα. 

Ο Teosty ταξίδεψε στα Ιωάννινα για να κάνει βίντεο μαζί με ένα ζευγάρι που είναι γνωστό στα social media και το Youtube, τους «Ask Ioannina». Ο παραγωγός περιεχομένου ήταν live στην πλατφόρμα σε όλο το ταξίδι του, αλλά και στις βόλτες του στην πόλη της Ηπείρου.

Η πρώτη επίθεση που έγινε εναντίον του ήταν σε μια καφετέρια που βρισκόταν με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Κάποιος φώναξε από μακριά το όνομά του και πέταξε αυγά προς το τραπέζι, ένα εκ των οποίων χτύπησε στο πρόσωπο τον άνδρα του ζευγαριού. 
@branidhs

Το aim ειναι ακραιο😭😭🙏🏻🙏🏻#fy #fyp #fypageシ

♬ son original - Netic.s it's your choice - Reverse.soundeffects


Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις τους κατευθυνθήκαν προς ένα άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων για φαγητό. Εκεί διάφοροι νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με την παρέα των πέντε ατόμων. 
TEOSTY ΞΥΛΟ ΜΕ ΑΜΙΣΘΙ 1vs5


Κλείσιμο
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.



