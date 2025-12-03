Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Ο γνωστός παραγωγός περιεχομένου ξυλοκοπήθηκε από πέντε άτομα έξω από κατάστημα εστίασης, όσο έκανε live - Μαζί του ήταν και ζευγάρι YouTubers - Δείτε βίντεο
Ο Youtuber Teosty είναι γνωστός για τα πολύωρα live που κάνει στο YouTube από εξόδους του, οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με φαγητό, αλλά και διάφορα challenge. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο είναι στην επικαιρότητα λόγω των επιθέσεων που έχει δεχθεί. Τελευταίο ανάλογο περιστατικό είναι αυτό που εκτυλίχθηκε στα Ιωάννινα πριν μερικά 24ωρα.
Ο Teosty ταξίδεψε στα Ιωάννινα για να κάνει βίντεο μαζί με ένα ζευγάρι που είναι γνωστό στα social media και το Youtube, τους «Ask Ioannina». Ο παραγωγός περιεχομένου ήταν live στην πλατφόρμα σε όλο το ταξίδι του, αλλά και στις βόλτες του στην πόλη της Ηπείρου.
Η πρώτη επίθεση που έγινε εναντίον του ήταν σε μια καφετέρια που βρισκόταν με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Κάποιος φώναξε από μακριά το όνομά του και πέταξε αυγά προς το τραπέζι, ένα εκ των οποίων χτύπησε στο πρόσωπο τον άνδρα του ζευγαριού.
Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις τους κατευθυνθήκαν προς ένα άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων για φαγητό. Εκεί διάφοροι νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με την παρέα των πέντε ατόμων.
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.
Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις τους κατευθυνθήκαν προς ένα άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων για φαγητό. Εκεί διάφοροι νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με την παρέα των πέντε ατόμων.
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.
