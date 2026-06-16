Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στην Ελλάδα

Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Παπάγου»