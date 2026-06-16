Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στην Ελλάδα
Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στην Ελλάδα
Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Παπάγου»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου General Rodolphe Haykal πραγματοποιεί, από χθες, Δευτέρα 15 έως και αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Παπάγου».
Μετά την επίσημη υποδοχή, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας.
Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα αμυντικής πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.
Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Παπάγου».
Επίσημη Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΔ του 🇱🇧 στην 🇬🇷— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) June 16, 2026
Ανακοίνωση Τύπου ➡️ https://t.co/rqLSRjOQOU#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson #ΔΕΠ pic.twitter.com/OLMX7qylZs
Μετά την επίσημη υποδοχή, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας.
Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα αμυντικής πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.
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