Θεσσαλονίκη: 44χρονος χτύπησε τον πατέρα του και μπήκε με καραμπίνα στο σπίτι
Την προηγούμενη μέρα ο δράστης είχε προκαλέσει φθορές μέσα στο σπίτι, σε τρία σταθμευμένα οχήματα και είχε βάλει φωτιά και σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην κατοικία
Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των ηλικιωμένων γονιών του.
Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Θέρμης όταν ο άνδρας μετέβη στην οικία των γονιών του, ηλικίας 73 και 67 ετών, όπου φέρεται να τους απείλησε, ενώ άσκησε και σωματική βία σε βάρος του πατέρα του.
Αμέσως μετά, πήρε κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει στην οικία. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε εγκαίρως από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από ενεργοποίηση του Panic Button από τον 73χρονο πατέρα του.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 44χρονος είχε δημιουργήσει επεισόδιο και την προηγούμενη ημέρα, όταν φέρεται να απείλησε εκ νέου τους γονείς του και να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι τους.
Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα άλλων ιδιοκτητών, ενώ έβαλε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην οικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν μέσα στην καραμπίνα, η οποία ήταν οπλισμένη, ενώ τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 44χρονος κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα, καθώς η σχετική άδεια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.
Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
