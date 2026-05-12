Ανήλικοι στα Χανιά διακινούσαν ναρκωτικά με... ηλεκτρικά πατίνια
Συνελήφθησαν δύο από τους γονείς και ένας 20χρονος που φέρεται να έδινε τα ναρκωτικά στους ανήλικους

Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά.

Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν ακόμα ένας 20χρονος και δύο από τους γονείς τους.

Στην κατοχή των ανήλικων εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες περί οργανωμένης διακίνησης.

Ο 20χρονος συνελήφθη καθώς φέρεται να ήταν εκείνος που προμήθευε τους ανηλίκους με τα ναρκωτικά ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: ekriti.gr
