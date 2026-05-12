Περίπτερο στη Θεσσαλονίκη λύγισε όταν φορτηγό έπεσε πάνω του, «νόμιζα γινόταν σεισμός» λέει ο ιδιοκτήτης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε περίπτερο στην οδό Αγίας Σοφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:30, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω στο περίπτερο που βρίσκεται στον πεζόδρομο.
«Νομίζαμε γινόταν σεισμός. Αργά και σταθερά με μετακινούσε και εγώ πάλευα με τα εμπορεύματα», ανέφερε ο άνθρωπος που εκείνη την ώρα εργαζόταν μέσα στο περίπτερο.
Από την πλευρά του ο οδηγός του φορτηγού υποστήριξε ότι βρήκε στην τέντα του περιπτέρου στην προσπάθειά του να αποφύγει άλλο ΙΧ.
Από το περιστατικό ευτυχώς δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που καταγράφουν το συμβάν.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
