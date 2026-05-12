UBS για Ελλάδα: Η ανάπτυξη «κρατά» το 2,2%, αλλά οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μικραίνουν τα περιθώρια ασφάλειας
Η UBS βλέπει την ελληνική οικονομία να παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, αλλά με πιο μετρημένο βηματισμό, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και μεταφορών αφαιρούν μέρος της δυναμικής. Στην έκθεση της 11ης Μαΐου 2026, ο Gyorgy Kovacs μειώνει την πρόβλεψη για το ελληνικό ΑΕΠ κατά 20 μονάδες βάσης, στο 2,2%, χωρίς όμως να αλλάζει τη βασική εκτίμηση ότι η ανάπτυξη στηρίζεται ακόμη στον τουρισμό, στις επενδύσεις που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στη δημοσιονομική σταθερότητα.
Η αφετηρία παραμένει θετική. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2025, από 2,1% το τρίτο τρίμηνο, ενώ στον πίνακα προβλέψεων της UBS η πραγματική ανάπτυξη τοποθετείται στο 2,1% για το 2025, στο 2,2% για το 2026 και στο 1,8% για το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από €248 δισ. το 2025 σε €261 δισ. το 2026 και €273 δισ. το 2027, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια να περνά από 27.514 το 2025 σε 30.269 το 2026.
Η σύνθεση της ανάπτυξης δείχνει και το βασικό σημείο διαφοροποίησης. Η ιδιωτική κατανάλωση επιβραδύνεται από 2% το 2025 σε 1% το 2026 και ανακάμπτει στο 1,5% το 2027. Αντίθετα, οι επενδύσεις παραμένουν ο μεγάλος μοχλός, με αύξηση 8,9% το 2025 και 9% το 2026, πριν περάσουν σε πτώση 4% το 2027. Τα διαγράμματα της UBS για τα ευρωπαϊκά κονδύλια δείχνουν ότι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης κορυφώνονται το 2026, πλησιάζοντας το 5% του ΑΕΠ, στοιχείο που εξηγεί γιατί οι επενδύσεις συνεχίζουν να κρατούν ψηλά τον ρυθμό.
