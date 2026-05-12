Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας με ευρωπαϊκό ένταλμα για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία
ΕΛΛΑΔΑ
Γερμανία Πυλαία Θεσσαλονίκη

Για σειρά οικονομικών αδικημάτων διώκεται 38χρονος Έλληνας στη Γερμανία, οι δικαστικές αρχές της οποίας ζητούν την έκδοσή του για να τον παραπέμψουν σε δίκη.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στη Γερμανία, το οποίο εκτελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο με τη σύλληψη του 38χρονου, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι δικαστικές αρχές του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης - Βυρτεμβέργης τον κατηγορούν για αδικήματα, που σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, αποτυπώνονται ως εξής: παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καταδολίευση δανειστών.

Οι παραπάνω πράξεις συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του 38χρονου στη Γερμανία, ενώ φαίνεται να τελέστηκαν σε χρονικά διαστήματα από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (τμήμα εκδόσεων), όπου φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Γερμανία. Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο Συμβούλιο για το γερμανικό αίτημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

