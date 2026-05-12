Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 27χρονος καταζητούμενος από την Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταζητούμενος σύλληψη

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 27χρονος καταζητούμενος από την Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών

Αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 27χρονος καταζητούμενος από την Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 27χρονος, υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL, κατόπιν αιτήματος των αρχών της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διωκτικών αρχών, ο 27χρονος καταζητείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Τουρκία.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης