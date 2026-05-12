Οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης καταγγέλλουν επικίνδυνες συνθήκες πρόσβασης στον οικισμό

Δείτε εικόνες από τις καταστροφές που έχει υποστεί ο βασικός οδικός άξονας που συνδέει τον οικισμό με τη Λεωφόρο Μαραθώνος





Δήμος Ραφήνας (σχετικά πρόσφατα και Παλλήνης) δεν ευτύχησε τα τελευταία χρόνια να έχει ικανούς και υπευθύνους δημοτικούς άρχοντες και το κακό πηγαίνει προς χειρότερο όσο ο χρόνος αμείλικτα τρέχει.Η ανευθυνότητα έφθασε μέχρι του σημείου ένας ολόκληρος οικισμός, αυτός της Καλλιτεχνούπολης, να αποκοπεί παντελώς, καθώς ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τον οικισμό με την Λ. Μαραθώνος, κατέπεσε στην κυριολεξία σε μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων και δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα , κατά την νεροποντή της 1ης Απριλίου 2026.Και ο δρόμος κόπηκε στην μέση αν και οι δημοτικοί άρχοντες γνώριζαν το πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, λίγα μέτρα πριν την είσοδο στον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης. Γνώριζαν πολύ καλά το πρόβλημα και εθελοτυφλώντας, έβρισκαν προνηπιακές πρόχειρες λύσεις.Ο δρόμος αυτός είχε τη δική του αρνητική ιστορία.Από το συγκεκριμένο σημείο που εξαφανίστηκε ο δρόμος, περνούσε από κάτω ποτάμι (ξεροπόταμος), του οποίου όμως στην πραγματικότητα είχε περιοριστεί ασφυκτικά η φυσική του ροή, καθώς στον πυθμένα του υπήρχαν τσιμεντένιες σωλήνες, κάτω από το οδόστρωμα, για να περνάει το νερό. Δηλαδή, είχε γίνει ένα είδους χωνί, το οποίο όμως από φερτά αντικείμενα-υλικά (ξύλα, χώματα, κορμούς, καλάμια, κ.λπ.) έκλεινε και δεν υπήρχε η δυνατότητα διέλευσης του νερού.Έτσι, το νερό εύρισκε διέξοδο ροής πάνω από το δρόμο και για το λόγο αυτό ο Δήμος είχε τοποθετήσει πινακίδες και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου, με την ένδειξη:Μάλιστα, μετά από έντονες βροχές που η ροή του ποταμού ήταν μεγάλη, αλλά δεν μπορούσε το νερό να βρει διέξοδο, καθώς τα φερτά υλικά είχαν φράξει τους αγωγούς κάτω από το οδόστρωμα, οι δημοτικοί άρχοντες, αντί να αναζητήσουν μια οριστική λύση, ελάμβαναν ημίμετρα.Με εκσκαφέα και φορτηγά έπαιρναν τα χώματα, ξύλα, κ.λπ., από την μια πλευρά του φρακαρισμένου ποταμού και τα έριχναν στην άλλη πλευρά του ποταμού! Έτσι, εθελοτυφλώντας και έχοντας ηθελημένη ψευδαίσθηση, έλυναν το χρόνιο πρόβλημα, μεταφέροντας όγκους χώματος, κ.λπ. από την μια πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Τι καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής Οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης καταγγέλλουν εγκατάλειψη, ελλιπή συντήρηση, επικίνδυνες συνθήκες αναχώρησης και πρόσβασης στον οικισμό και φυσικά, παντελή αδιαφορία των δημοτικών αρχών. Και αυτό, καθώς η μοναδική εναλλακτική οδική διαδρομή προς και από τον οικισμό περνά μέσα από τον στενό, κακοτράχαλο, αφώτιστο και επικίνδυνο δρόμο της οδού Ευβοίας.



Η ανηφορική οδός Ευβοίας είναι ένας εγκαταλειμμένος δρόμος εδώ και χρόνια, με τυφλές στροφές και με δένδρα που κόβουν την ορατότητα, ενώ δεξιά και αριστερά του τραγιού οδοστρώματος, υπάρχουν βαθιά χαντάκια, που έχουν δημιουργηθεί από νεροφαγώματα των βροχοπτώσεων.



Σε περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο, στην προσπάθεια να αποφύγει φορτηγό, λεωφορείο, κ.λπ., έχει την ατυχία να πέσει στα χαντάκια αυτά, πέρα από τις υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανατροπής του αυτοκινήτου και τραυματισμού των επιβαινόντων.



Η δημοτική αρχή δεν έχει καν την ευαισθησία να βελτιώσει το οδόστρωμα και τα χαντάκια που υπάρχουν σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού Ευβοίας, για να αποφευχθούν αρνητικές καταστάσεις, τις οποίες θα τις συνειδητοποιήσει όταν αρχίσουν να κατατίθενται στα δικαστήρια αγωγές αποζημίωσης και μηνύσεις.



Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη μικρή και στενή οδική διέξοδος των κατοίκων του οικισμού προς την Λ. Μαραθώνος. Πρόκειται για έναν παράδρομο της οδού Ευβοίας. Είναι η οδός Βυζαντίου, η οποία έχει ασύλληπτη επικινδυνότητα, καθώς είναι πάρα πολύ στενός δρόμος, που διέρχεται μέσα από οικόπεδα, με τυφλές στροφές, με βλάστηση δεξιά και αριστερά η οποία μειώνει κατά πολύ την ορατότητα, με οδόστρωμα τραγικό ως θανατηφόρο.



Η διέλευση οχήματος (φυσικά όχι φορτηγού καθώς δεν χωράει) από την οδό Βυζαντίου, έχει την πιθανότητα σύγκρουσης και τραυματισμού επιβατών, τουλάχιστον 65%.



Ήδη, οι αγανακτισμένοι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης, μπροστά στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και εν όψει του ότι δεν υπάρχει άμεση λύση στο πρόβλημα από την πτώση του δρόμου στο κεντρικό οδικό άξονα προς και από τον οικισμό, κινητοποιούνται για να καταθέσουν ομαδικές αγωγές και μηνύσεις στα δικαστήρια.



Ο Δήμος δεν είχε καν την ευαισθησία να στείλει μια ενημερωτική επιστολή στους κατοίκους της Καλλιτεχνούπολης, όχι φυσικά για να ζητήσει συγγνώμη, αλλά για να τους πει τι πρόκειται να γίνει, σε τι βάθος χρόνου θα γίνει η επισκευή, κ.λπ. Απλά αφήνει να «διαχέεται» ότι θα μας σώσει ο Στρατός με γέφυρα…



Βέβαια, στην αδιαφορία των τοπικών αρχών δεν πρέπει να παραληφθεί ότι ο κλειστός, πλέον, κεντρικός οδικός άξονας προς την Καλλιτεχνούπολη από την Λ. Ματραθώνος:



1) ο μισός μόνο έχει φωτισμό,



2) μετά από έργα υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ , οι βροχοπτώσεις αφαίρεσαν την άμμο που είχαν σκεπάσει στα χαντάκια τα οποία είχαν ανοιχθεί κατά μήκος του δρόμου (περίπου 3 χ.λ.μ.) για να τοποθετηθούν τα καλώδια και δημιουργήθηκαν τεράστια ανοίγματα στην πλευρά του δρόμου, η οποία έχει αποκατασταθεί μερικά και όχι ολικά. Την ίδια στιγμή, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει βαθιά χαντάκια από την άλλη πλευρά του οδοστρώματος (από την μια πλευρά υπαίτια είναι η ΔΕΔΔΗΕ και από την άλλη η αδιαφορία των τοπικών αρχών) και



3) λειτουργεί ένα τεράστιο εργοτάξιο επεξεργασίας οικοδομικών υλικών, λίγο πριν την έξοδο προς την Λ. Μαραθώνος, που πλέον του ότι συνεχώς καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση εδάφους (και άγνωστο αν έχει περιβαλλοντική μελέτη ως εργοτάξιο και γενικά άδεια, άδεια κατάληψης έκτασης, κ.λπ.), επιβαρύνεται ο δρόμος με μεγάλο αριθμό φορτηγών που μεταφέρουν καθημερινά υλικά στο εργοτάξιο.