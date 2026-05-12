Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφος της
Το κατηγορητήριο που «αποκαλύπτει» τη φρίκη - Στο εδώλιο κάθεται και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού
Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (12/05) η δίκη για τον φρικτό θάνατου του 3χρονου Άγγελου, στο Ηράκλειο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα creta24.gr, λίγο πριν τις 9 το πρωί, ο πρώην σύντροφος της μητέρας του αδικοχαμένου αγοριού έφτασε στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η 27χρονη.
Η 27χρονη και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο, ενώ στο εδώλιο κάθεται και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.
Η δίκη είχε διακοπεί στις 17 Μαρτίου και συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων.
Το κατηγορητήριο που «αποκαλύπτει» τη φρίκηΣύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφος της φέρονται να τον χτυπούσαν καθημερινά, χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια αλλά και αντικείμενα όπως ξύλινα ροπάλα και μέρη παιδικής κούνιας. Το παιδί υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο σώμα και στη γενετική περιοχή, ενώ καταγράφονται και εγκαύματα από αναμμένα τσιγάρα.
Σύμφωνα με την δικογραφία, η βία αυτή διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια, με την ένταση και τη σφοδρότητα να αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου.
Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για συστηματική, προγραμματισμένη και μεθοδευμένη βία, η οποία εκτελέστηκε με απόλυτη αδιαφορία για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης.
Στο κατηγορητήριο περιγράφεται πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε τα τραύματα του παιδιού, ενισχύοντας τον εξευτελισμό του και πλήρη απαξίωση της προσωπικότητάς του. Το παιδί ήταν σε απόλυτη εξάρτηση, βιώνοντας φόβο για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα, αλλά και αίσθημα απόρριψης, μειονεξίας και ματαιότητας.
