Στα μπλόκα και σήμερα οι αγρότες: Αποκλεισμένα τα σύνορα στον σταθμό των Ευζώνων, θα κλείσουν και λιμάνια - Θα υπάρξουν συνέπειες, απαντά ο Χρυσοχοΐδης

Στη Λάρισα πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό - Ένα απέραντο πάρκινγκ η Νίκαια από τα τρακτέρ - Κλείνουν αεροδρόμια και λιμάνια στην Κρήτη

οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είπαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, παρά την αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να μη στοχοποιούνται τελωνεία και λιμάνια γιατί θα υπάρξουν επιπτώσεις. «Δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση που θα εμποδίσει διέλευση αγαθών και ανθρώπων. Δεν είναι απλώς ότι θα συλληφθούν, αλλά όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνείο που είναι είσοδος και έξοδος της χώρας τα πράγματα είναι σοβαρά και κοστίζουν πολύ. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



Κτηνοτρόφοι πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό στο κέντρο της Λάρισας Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ. Εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό. Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια των συνεχών πιέσεων που ασκούν οι κτηνοτρόφοι για ζητήματα όπως οι τιμές παραγωγού και τα κόστη παραγωγής.











Κλείσιμο Πού υπάρχουν μπλόκα Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 100 αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων τον οποίο, όπως είπαν, θα κρατήσουν κλειστό μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες στο σημείο θα επιτρέπουν μόνο την έξοδο των ελληνικών φορτηγών με προϊόντα προς εξαγωγή. Στις 6 θα τον ανοίξουν ξανά για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στις 12 το βράδυ θα τον ξανακλείσουν.



Στα διόδια Μαλγάρων που για δεύτερη ημέρα παραμένουν οι αγρότες στην εθνική οδό. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Όπως λένε σε δηλώσεις τους, δεν τους τρομάζουν οι απειλές και θα αποχωρήσουν μόνο αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Επίσης, λένε ότι θα προχωρήσουν σε δίωρους αποκλεισμούς και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.



Eνισχυμένο το μπλόκο της Νίκαιας Την πραγματική έκταση και τη δυναμική των αγροτικών κινητοποιήσεων αποτυπώνουν τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.



Όπως καταγράφει το drone του Orange Press Agency, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» τρακτέρ, με τις ουρές των αγροτικών μηχανημάτων να εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων.



Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαλυπτικές της μαζικής συμμετοχής, καθώς το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύεται ώρα με την ώρα.



Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε πυκνούς σχηματισμούς, κλείνοντας τον νευραλγικό οδικό άξονα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση.



Κλείσιμο σε λιμάνια και αεροδρόμια από τις 8 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι αγρότες της Κρήτης Την ίδια ώρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν ρ αντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11:30 το πρωί ώστε από εκεί να προχωρήσουν σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών.



«Ξεκαθαρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει - και θα είναι πολλές - δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε στο cretalive.gr ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής και Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.



Με σύνθημα «τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους, και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.



Οι διαμαρτυρόμενοι, όπως λένε, δεν έχουν σκοπό να κλείσουν δρόμους, όπως συνέβη στην προηγούμενη απεργία τους με τον ΒΟΑΚ, καθώς η ταλαιπωρία του κοινού ήταν πολύ μεγάλη.