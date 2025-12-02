Εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Κυψέλη - Μία σύλληψη

- άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,-2 κάρτες ασφάλισης,- 130 χαρτόσημα,-2 φορητοί Η/Υ,- 4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),- πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,- 7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,- 5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,- 5 πρέσες χειρός,- 30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,- πλήθος γραφικής ύλης,- 2 κινητά τηλέφωνα,- Ι.Χ.Ε και- το χρηματικό ποσό των 1.925 ευρώ.Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.