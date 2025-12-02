Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Κυψέλη - Μία σύλληψη
Έκανε συμφωνίες για την παράνομη προώθηση μεταναστών με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από 2.000 έως και 3.500 ευρώ το άτομο
Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (1/12), σε περιοχή της Κυψέλης, 58χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνης έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο 58χρονος, ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος (High Value Target), ο οποίος τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.
Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, διατηρούσε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, το οποίο βρισκόταν πλησίον της καφετέριας με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερη οικία, την οποία χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των υποψηφίων ατόμων για παράνομη διακίνηση.
Ο 58χρονος, έκανε συμφωνίες για την παράνομη προώθηση μεταναστών, με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από 2.000 έως και 3.500 ευρώ το άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων αποκόμιζε από 600 έως 900 ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.
Αφού λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, κατήρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:
- 113 δελτία ταυτότητας,
- 14 διαβατήρια,
Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.
Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
