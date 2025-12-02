Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στα Γιάννενα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Γιάννενα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στα Γιάννενα - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στα Γιάννενα - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Γιάννενα νωρίτερα.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το epiruspost.gr,  φαίνεται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρίου Χατζή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. 

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.


Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης