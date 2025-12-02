Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στα Γιάννενα - Δείτε βίντεο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στα Γιάννενα - Δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Γιάννενα νωρίτερα.
Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το epiruspost.gr, φαίνεται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρίου Χατζή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 2, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα