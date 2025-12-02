Πανεπιστήμιο Μακεδονία: Ειδικοί ψηφιακής εγκληματολογίας αναλύουν τα μοτίβα των διαδικτυακών επιθέσεων

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική» ξεκίνησε το 2017 με στόχο να γεφυρώσει επιστημονικά τους κλάδους του Δικαίου και της Πληροφορικής. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ιδρύθηκε το 2023 από αποφοίτους και απόφοιτες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία εξωστρεφής επιστημονική κοινότητα, που θα πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις.Αναλυτικά το πρόγραμμα:17:45 -18:00 Προσέλευση18:00-18:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί· Καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας· Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας· Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική», Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας· Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική»18:15-18:40Δήμητρα Πουτούρη, Κρατική Πραγματογνώμονας Ψηφιακών Πειστηρίων CFCE, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», Υποψήφια Διδάκτωρ Digital ForensicsΣύγχρονες Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (TTPs) και Μοτίβα Επιθέσεων στις Phishing Επιθέσεις18:40- 19:05Χρήστος Παπουτσής, Δικηγόρος, ΔΝΗ Αντιμετώπιση του Phishing: Αστικές και Ποινικές ΠροεκτάσειςΕρωτήσεις προς τους ομιλητές19:15 – 19:30 Διάλειμμα19:30 – 19:55Παναγιώτης Φουληράς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΒίοι Παράλληλοι: Συναλλαγές με Κρυπτονομίσματα και Παραστατικό Χρήμα19:55- 20:20Γιώργος Παπαδημητράκης, ΔΝ Νομικής, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική»Σύγχρονες Εκφάνσεις του Αδικήματος της Κλοπής Ταυτότητας (Identity Theft)Ερωτήσεις προς τους ομιλητέςΣυζήτησηΤον συντονισμό θα κάνουν η Μαρία Αλεξανδρή, Δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», DPO, και η Σταυρούλα Αραμπατζή, Δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», Συνεργάτης στη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου Εταιρειών EPSILON NET.