Πανεπιστήμιο Μακεδονία: Ειδικοί ψηφιακής εγκληματολογίας αναλύουν τα μοτίβα των διαδικτυακών επιθέσεων
Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου διεξάγεται η ανοιχτή εκδήλωση «Hack the Scam - Αποκωδικοποιώντας τις Ηλεκτρονικές Απάτες»
Σε μια περίοδο όπου οι ηλεκτρονικές απάτες αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς και η καθημερινότητα των πολιτών διαμορφώνεται από πλήθος ψηφιακών κινδύνων, μια εκδήλωση με επίκεντρο την κατανόηση και αντιμετώπισή τους δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη.
Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πληροφορική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του, διοργανώνουν αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, την ανοιχτή εκδήλωση «Hack the Scam – Αποκωδικοποιώντας τις Ηλεκτρονικές Απάτες».
Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, το phishing, η υποκλοπή ταυτότητας, η παραπλάνηση και οι απατηλές συναλλαγές αποτελούν όχι πια εξαιρέσεις, αλλά μέρος της καθημερινής πραγματικότητας. Οι κυβερνοεγκληματίες εξελίσσονται: από απλές, πρόχειρες απόπειρες εξαπάτησης μέχρι σύνθετες επιθέσεις που αξιοποιούν ψυχολογικές τεχνικές, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά ίχνη που δύσκολα εντοπίζονται.
Η εκδήλωση στοχεύει ακριβώς σε αυτό: να βοηθήσει το κοινό να αποκωδικοποιήσει, να αναγνωρίσει και τελικά να αναχαιτίσει τις ηλεκτρονικές απάτες, πριν αυτές «αποκωδικοποιήσουν» εμάς.
Μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις και συζητήσεις με ειδικούς σε ψηφιακά εγκλήματα, τεχνολογία και νομικά θέματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκρυπτογραφήσουν τις ηλεκτρονικές επιθέσεις και τα μοτίβα τους και να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, θα ενημερωθούν για τις νομικές διαστάσεις των κυβερνοεγκλημάτων αλλά και τις σύγχρονες μορφές οικονομικής εξαπάτησης. Η εκδήλωση “Hack the Scam” φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της γνώσης ως ισχυρότερο εργαλείο προστασίας, σε μία εποχή όπου οι κυβερνοαπειλές δεν κάνουν διακρίσεις.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:
· Δήμητρα Πουτούρη, Κρατική Πραγματογνώμονας Ψηφιακών Πειστηρίων CFCE, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», Υποψήφια Διδάκτωρ Digital Forensics: Σύγχρονες Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (TTPs) και Μοτίβα Επιθέσεων στις Phishing Επιθέσεις
· Χρήστος Παπουτσής, Δικηγόρος, ΔΝ: Η Αντιμετώπιση του Phishing: Αστικές και Ποινικές Προεκτάσεις
· Παναγιώτης Φουληράς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Βίοι Παράλληλοι: Συναλλαγές με Κρυπτονομίσματα και Παραστατικό Χρήμα
· Γιώργος Παπαδημητράκης, ΔΝ Νομικής, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική»: Σύγχρονες Εκφάνσεις του Αδικήματος της Κλοπής Ταυτότητας (Identity Theft)
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική», Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική».
Όταν οι απάτες μας «χακάρουν» – και χρειάζεται να τις χακάρουμε πίσω
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική» ξεκίνησε το 2017 με στόχο να γεφυρώσει επιστημονικά τους κλάδους του Δικαίου και της Πληροφορικής. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ιδρύθηκε το 2023 από αποφοίτους και απόφοιτες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία εξωστρεφής επιστημονική κοινότητα, που θα πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17:45 -18:00 Προσέλευση
18:00-18:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί
· Καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
· Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
· Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική», Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
· Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική»
18:15-18:40
Δήμητρα Πουτούρη, Κρατική Πραγματογνώμονας Ψηφιακών Πειστηρίων CFCE, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», Υποψήφια Διδάκτωρ Digital Forensics
Σύγχρονες Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (TTPs) και Μοτίβα Επιθέσεων στις Phishing Επιθέσεις
18:40- 19:05
Χρήστος Παπουτσής, Δικηγόρος, ΔΝ
Η Αντιμετώπιση του Phishing: Αστικές και Ποινικές Προεκτάσεις
Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
19:15 – 19:30 Διάλειμμα
19:30 – 19:55
Παναγιώτης Φουληράς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Βίοι Παράλληλοι: Συναλλαγές με Κρυπτονομίσματα και Παραστατικό Χρήμα
19:55- 20:20
Γιώργος Παπαδημητράκης, ΔΝ Νομικής, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική»
Σύγχρονες Εκφάνσεις του Αδικήματος της Κλοπής Ταυτότητας (Identity Theft)
Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
Συζήτηση
Τον συντονισμό θα κάνουν η Μαρία Αλεξανδρή, Δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», DPO, και η Σταυρούλα Αραμπατζή, Δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», Συνεργάτης στη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου Εταιρειών EPSILON NET.
