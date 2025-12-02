Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Νέα Σμύρνη: Νεαρός κυκλοφορούσε με κλεμμένο μηχανάκι, λήστευε ανηλίκους και εισέβαλε σε σπίτια - Δείτε βίντεο
Διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης
Βίντεο από τη δράση του 21χρονου που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για ληστείες σε βάρος ανηλίκων και για κλοπές από οικίες εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός κινούνταν με ένα κλεμμένο μηχανάκι και διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Παράλληλα φέρεται να πραγματοποιούσε και κλοπές από οικίες της περιοχής.
Τελικά ο 21χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, για διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.
Την προηγούμενη ημέρα της σύλληψής του και πιο συγκεκριμένα βραδινές ώρες της Κυριακής (16/11), ο κατηγορούμενος κινούμενος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει από τη Δάφνη, αφαίρεσε με την απειλή μαχαιριού από νεαρό χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, προστατευτικό κράνος και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε ακόμα έξι περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.
