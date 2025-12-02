Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ποιο είναι το πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας - Δείτε εντυπωσιακό βίντεο από drone
Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.480 μέτρων
Τα ορεινά χωριά της χώρας αποτελούν μικρές κιβωτούς παράδοσης, διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα τους μέσα στον χρόνο. Πολλά από αυτά παραμένουν εύκολα προσβάσιμα μόνο τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τον χειμώνα γίνονται πραγματικά δυσπρόσιτα, προσελκύοντας κυρίως έμπειρους ορειβάτες και εξερευνητές.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα Καμάρια Ευρυτανίας, ο πιο ορεινός οικισμός της Ελλάδας. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.480 μέτρων, μέσα στην αλπική ζώνη των Αγράφων, το χωριό βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφές Καρνόπι, Σβόνι και Μορφοράχη, σε ένα τοπίο που θυμίζει ορεινή Ευρώπη.
Τα Καμάρια αποτελούν έναν σχεδόν εγκαταλελειμμένο κτηνοτροφικό οικισμό της Στερεάς Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι, από κτηνοτρόφους που τον χειμώνα μετακινούνται προς τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Στην απογραφή του 2011 στο χωριό καταγράφηκαν μόλις οκτώ μόνιμοι κάτοικοι, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της εγκατάλειψης αλλά και την ιδιαιτερότητα του τόπου.
Παρά την απομόνωση, το χωριό συγκεντρώνει ενδιαφέρον από λάτρεις της φύσης και της ορεινής Ελλάδας, που το επισκέπτονται τους θερμούς μήνες για την καθαρή ατμόσφαιρα, το εντυπωσιακό υψόμετρο και την αίσθηση ενός τόπου που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.
