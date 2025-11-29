Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Η Black Friday... μετατέθηκε για Σάββατο - «Προσκύνημα» καταναλωτών στην Ερμού, δείτε βίντεο
Η Black Friday... μετατέθηκε για Σάββατο - «Προσκύνημα» καταναλωτών στην Ερμού, δείτε βίντεο
Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με ουρές να σχηματίζονται έξω από δημοφιλή καταστήματα καθώς οι προσφορές συνεχίζονται
Πραγματικό «προσκύνημα» καταναλωτών καταγράφεται σήμερα στην οδό Ερμού, με το αγοραστικό κοινό να κατακλύζει το κέντρο της Αθήνας.
Για πολλούς, η «Black Friday» μετατέθηκε ουσιαστικά για σήμερα, Σάββατο, καθώς η έντονη κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική κράτησε αρκετούς πολίτες μακριά από τα καταστήματα.
Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με ουρές να σχηματίζονται έξω από δημοφιλή καταστήματα καθώς οι προσφορές συνεχίζονται.
Την ίδια ώρα, έμποροι και καταναλωτές προετοιμάζονται ήδη για τον επόμενο γύρο εκπτώσεων, την επερχόμενη Cyber Monday.
Σύμμαχος στη βραδινή έξοδο είναι ο λαμπερός χριστουγεννιάτικος στολισμός και οι εορταστικές μελωδίες που ηχούν στον δρόμο, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Δεκάδες πολίτες και τουρίστες εκμεταλλεύονται τη βόλτα για να φωτογραφηθούν με φόντο το φωταγωγημένο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και τον εντυπωσιακό διάκοσμο που έχει στηθεί στην είσοδο της Ερμού.
Εορταστικό σκηνικό
