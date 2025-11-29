Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Χαμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας
Χαμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας
Οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 1,5 ώρας
Η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος με αποτέλεσμα να γίνονται εκτροπές πτήσων και να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις.
Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε από την αυξημένη κίνηση, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού.
Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο 24ωρο ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα. Ενδεικτικά, πτήσεις διαφορετικών αεροπορικών που αναχώρησαν με καθυστέρηση ακόμα και δύο ωρών από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" επέστρεψαν τελικά σε αυτό.
Οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές καθυστερήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αεροπορικής τους εταιρείας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των πτήσεών τους, ειδικά αν έχουν ανταπόκριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε από την αυξημένη κίνηση, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού.
Συμβουλές για τους επιβάτες: Πώς να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις
Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο 24ωρο ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα. Ενδεικτικά, πτήσεις διαφορετικών αεροπορικών που αναχώρησαν με καθυστέρηση ακόμα και δύο ωρών από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" επέστρεψαν τελικά σε αυτό.
Οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές καθυστερήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αεροπορικής τους εταιρείας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των πτήσεών τους, ειδικά αν έχουν ανταπόκριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα