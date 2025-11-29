Χαμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας
Χαμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας

Οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 1,5 ώρας

Χαμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος  με αποτέλεσμα να γίνονται εκτροπές πτήσων και να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε από την αυξημένη κίνηση, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού.

Συμβουλές για τους επιβάτες: Πώς να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις


Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο 24ωρο ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα. Ενδεικτικά, πτήσεις διαφορετικών αεροπορικών που αναχώρησαν με καθυστέρηση ακόμα και δύο ωρών από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" επέστρεψαν τελικά σε αυτό.

Οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές καθυστερήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αεροπορικής τους εταιρείας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των πτήσεών τους, ειδικά αν έχουν ανταπόκριση. 




