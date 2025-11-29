Η Μόνικα Μπελούτσι έρχεται στην Αθήνα για μια «συνάντηση» με την Κάλας

Ούτως ή άλλως η Κάλλας δεν ήταν απλώς μια παγκοσμίου φήμης σοπράνο αλλά μια γυναίκα με πάθος, που πόνεσε από έναν μεγάλο έρωτα με τον, ο οποίος τη σημάδεψε για πάντα.Όπως είχε δηλώσει και η Μόνικα Μπελούτσι, το να μπει στη θέση της Μαρίας ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία αφού συνδέθηκε τόσο με την εύθραυστη πλευρά της ερμηνεύτριας όσο και με τη δύναμη του χαρακτήρα της, σε μια ταινία που αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο.