Η Μόνικα Μπελούτσι έρχεται στην Αθήνα για μια «συνάντηση» με την Κάλας
Η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός θα δώσει το παρών στην προβολή της ταινίας «Maria Callas-Monica Bellucci: An encounter» την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο Παλλάς
Την ερχόμενη Πέμπτη (4/12) φτάνει στην Αθήνα η Μόνικα Μπελούτσι προκειμένου να δώσει το παρών στην προβολή της ταινίας «Μαρία Κάλλας-Μόνικα Μπελούτσι: Η συνάντηση» που θα γίνει στο «Παλλάς» την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.
Η ταινία είναι στην ουσία ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ το οποίο κινηματογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου «Maria Callas: Letters & Memoirs».
Κατά την παραμονή της η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός θα φιλοξενηθεί σε σουίτα του ξενοδοχείου Milos ενώ μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.
Η Μπελούτσι, που διατηρεί μια πολύ ζεστή σχέση με τη χώρα μας εδώ και χρόνια, αποδέχτηκε την πρόταση του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» και του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου για το συγκεκριμένο event.
Στην ταινία το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με δύο εποχές, το σήμερα και τα χρόνια στα οποία μεγαλούργησε η Μαρία Κάλλας.
Ταυτόχρονα γίνεται μάρτυρας ενός βαθύ και ουσιαστικού διαλόγου που εκτυλίσσεται ανάμεσα στη σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ο αιώνα.
Το φιλμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και πραγματεύεται σε βάθος τη μυθιστορηματική ζωή της μυθικής σοπράνο που κατέκτησε μεταξύ πολλών άλλων θεάτρων, τη Σκάλα του Μιλάνου.
Ούτως ή άλλως η Κάλλας δεν ήταν απλώς μια παγκοσμίου φήμης σοπράνο αλλά μια γυναίκα με πάθος, που πόνεσε από έναν μεγάλο έρωτα με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος τη σημάδεψε για πάντα.
Όπως είχε δηλώσει και η Μόνικα Μπελούτσι, το να μπει στη θέση της Μαρίας ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία αφού συνδέθηκε τόσο με την εύθραυστη πλευρά της ερμηνεύτριας όσο και με τη δύναμη του χαρακτήρα της, σε μια ταινία που αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο.
