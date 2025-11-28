Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία
ΕΛΛΑΔΑ
Βροχοπτώσεις Καθίζηση

Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, με τις μετακινήσεις να γίνονται μόνο από την παλιά επαρχιακή οδό – Οι κάτοικοι καταγγέλλουν κακοτεχνίες στην κατασκευή

Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία
Καθίζηση τμήματος του δρόμου που συνδέει το χωριό Άγιος Ανδρέας με τον άξονα Τύρια-Σιστρούνι, στο Δήμο Δωδώνης, προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα.

Η κυκλοφορία προς τον Άγιο Ανδρέα έχει πλέον διακοπεί, με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της παλιάς επαρχιακής οδού. 

Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία
Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία
Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στο epiruspost.gr, το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, αλλά και σε σοβαρά προβλήματα στην κατασκευή του δρόμου. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα του δρόμου που υπέστη καθίζηση κατασκευάστηκε πάνω σε μπαζώματα, τα οποία υποχωρούν και παρασύρουν και το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου, το οποίο είχε κατασκευαστεί σε πιο σταθερό έδαφος.

Ανάλογη μεθοδολογία φαίνεται ότι ακολουθήθηκε και στην κατασκευή του δρόμου Τύρια-Σιστρούνι, για τον οποίο εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του.

Εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας επισημαίνουν ότι το πρόβλημα ξεκινά από την έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών και τη λανθασμένη κατασκευαστική πρακτική. Η στρατηγική της κατασκευής «κομμάτι-κομμάτι» οδήγησε τελικά σε ασταθείς και επικίνδυνες υποδομές, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις καιρικές συνθήκες.

Κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη αντίδραση θα είναι η τοποθέτηση χαλικιού, προκειμένου να αποκατασταθεί προσωρινά η κυκλοφορία και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς τον Άγιο Ανδρέα. 
Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης