Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Ανδρέα Δωδώνης από την κακοκαιρία
Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, με τις μετακινήσεις να γίνονται μόνο από την παλιά επαρχιακή οδό – Οι κάτοικοι καταγγέλλουν κακοτεχνίες στην κατασκευή
Καθίζηση τμήματος του δρόμου που συνδέει το χωριό Άγιος Ανδρέας με τον άξονα Τύρια-Σιστρούνι, στο Δήμο Δωδώνης, προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα.
Η κυκλοφορία προς τον Άγιο Ανδρέα έχει πλέον διακοπεί, με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της παλιάς επαρχιακής οδού.
Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στο epiruspost.gr, το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, αλλά και σε σοβαρά προβλήματα στην κατασκευή του δρόμου. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα του δρόμου που υπέστη καθίζηση κατασκευάστηκε πάνω σε μπαζώματα, τα οποία υποχωρούν και παρασύρουν και το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου, το οποίο είχε κατασκευαστεί σε πιο σταθερό έδαφος.
Ανάλογη μεθοδολογία φαίνεται ότι ακολουθήθηκε και στην κατασκευή του δρόμου Τύρια-Σιστρούνι, για τον οποίο εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του.
Εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας επισημαίνουν ότι το πρόβλημα ξεκινά από την έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών και τη λανθασμένη κατασκευαστική πρακτική. Η στρατηγική της κατασκευής «κομμάτι-κομμάτι» οδήγησε τελικά σε ασταθείς και επικίνδυνες υποδομές, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις καιρικές συνθήκες.
Κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη αντίδραση θα είναι η τοποθέτηση χαλικιού, προκειμένου να αποκατασταθεί προσωρινά η κυκλοφορία και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς τον Άγιο Ανδρέα.
