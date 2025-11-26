H AOZ Kύπρου - Λιβάνου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Το «ναι» της Βηρυτού

Ο παράγοντας Τουρκία

Τι προβλέπει και τι σημαίνει η σημερινή συμφωνία

Μήνυμα σταθερότητας και ευρωπαϊκή διάσταση

Η Λευκωσία επέμεινε σταθερά στη φιλοσοφία της μέσης γραμμής, όπως το έχει πράξει με όλες τις γειτονικές της χώρες που δέχονται το Δίκαιο της Θάλασσας, σε πλήρη αντίθεση με τη λογική «ειδικών περιστάσεων» που προβάλλει η Τουρκία για να περιορίσει νησιωτικά δικαιώματα.Καθοριστικός σταθμός ήταν ο περασμένος Οκτώβριος. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου, υπό τον νέο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, ενέκρινε την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο, ουσιαστικά ανάβοντας το πράσινο φως για να «ξεπαγώσει» η συμφωνία του 2007 σε αναθεωρημένη μορφή.Προηγήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μέσα στο 2025, με τεχνικές αποστολές σε Λευκωσία και Βηρυτό και κατάληξη σε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τα υπουργικά συμβούλια και των δύο χωρών τον Οκτώβριο.Η πολιτική βούληση στην κορυφή της ηγεσίας του Λιβάνου, συνδυασμένη με την ανάγκη της χώρας για ενεργειακές διεξόδους και επενδύσεις, ξεκόλλησαν μια υπόθεση που για χρόνια φαινόταν εγκλωβισμένη σε γεωπολιτικές και εσωτερικές ισορροπίες.Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Άγκυρα επιχειρούσε συστηματικά να αποτρέψει οριστικοποίηση της συμφωνίας Κύπρου - Λιβάνου. Τουρκικές παρεμβάσεις προς διαδοχικές κυβερνήσεις στη Βηρυτό, αλλά και η γενικότερη ρητορική περί «παραβίασης τουρκικών δικαιωμάτων» στην Ανατολική Μεσόγειο, κρατούσαν το θέμα σε χαμηλά.Κυπριακές πηγές επισημαίνουν ότι ακριβώς γι’ αυτό η Λευκωσία κράτησε ως την τελευταία στιγμή χαμηλούς τόνους για τη σημερινή τελετή, φοβούμενη κινήσεις της Τουρκίας της τελευταίας στιγμής.Ήδη τα πρώτα τουρκικά δημοσιεύματα μιλούν για συμφωνία που «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα» της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην αποδέχεται τη λογική των διμερών οριοθετήσεων με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, ιδιαίτερα όταν αυτές ενισχύουν τη θέση της Κύπρου ως αναγνωρισμένου κράτους στην περιοχή.Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου στηρίζεται στη μέση γραμμή, εναρμονισμένη με τις προηγούμενες συμφωνίες της Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ.Κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν δύο δεκαετιών και προσφέρει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο για έρευνες και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή, σε μια συγκυρία που η ΕΕ εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας μακριά από τα ρωσικά καύσιμα.Παράλληλα, με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και την κοινή προσφυγή στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη ηλεκτρικής διασύνδεσης, ανοίγει η προοπτική για ένα επιπλέον κρίκο στο ενεργειακό πλέγμα της Ανατολικής Μεσογείου.Αν προχωρήσει, η διασύνδεση Κύπρου - Λιβάνου μπορεί να συνδεθεί με ευρύτερα σχέδια ηλεκτρικής διασύνδεσης προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής.Από κυπριακής πλευράς, η κυβέρνηση μιλά για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας» που αναβαθμίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της, ενισχύει το πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας και στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα ότι ένα μικρό κράτος - μέλος της ΕΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με όλους τους γείτονές του στη βάση του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού.Για τον Λίβανο, μια χώρα βυθισμένη σε οικονομική και ενεργειακή κρίση, η οριοθέτηση με την Κύπρο προσθέτει ένα ακόμα χαρτί στο τραπέζι για μελλοντικές επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες, αλλά και για χρηματοδοτήσεις υποδομών από διεθνείς οργανισμούς.Ταυτόχρονα, διευκολύνει τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κύπρος αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο την προεδρία του Συμβουλίου και δηλώνει έτοιμη να λειτουργήσει ως δίαυλος Βρυξελλών - Βηρυτού.Στην Ανατολική Μεσόγειο που για χρόνια έβλεπε κυρίως εντάσεις, η ολοκλήρωση μετά από δεκαοκτώ χρόνια της συμφωνίας ΑΟΖ Κύπρου - Λιβάνου καταγράφεται ως μια σπάνια, αλλά ουσιαστική κίνηση σταθεροποίησης και, βεβαίως, ως ακόμη μία επιβεβαίωση της ισχύος του Δικαίου της Θάλασσας έναντι των τουρκικών απειλών.