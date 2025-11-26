H AOZ Kύπρου - Λιβάνου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
H AOZ Kύπρου - Λιβάνου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς από το 2007 φτάσαμε στη σημερινή ιστορική συμφωνία - Στο πακέτο εντάσσεται και η απόφαση για προώθηση μελέτης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Λιβάνου
Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ανάμεσα στην Κύπρο και τον Λίβανο, στο προεδρικό μέγαρο της Βηρυτού από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ζοζέφ Αούν, κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και ανοίγει ταυτόχρονα νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στο πακέτο εντάσσεται και η απόφαση για προώθηση μελέτης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Λιβάνου, με κοινό αίτημα προς την Παγκόσμια Τράπεζα για χρηματοδότηση μελέτης βιωσιμότητας του έργου.
Η συμφωνία στηριζόταν στη λεγόμενη «μέση γραμμή», δηλαδή μια γραμμή ίσων αποστάσεων από τις ακτογραμμές των δύο κρατών, επιλογή που αποτελεί πάγια θέση της Κύπρου στις θαλάσσιες οριοθετήσεις της. Παρά την υπογραφή, η Βηρυτός δεν προχώρησε τότε σε κύρωση.
Εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες, φόβοι ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμμεση αποδοχή οριοθέτησης με το Ισραήλ και ο γενικότερος ευαίσθητος χαρακτήρας των θαλάσσιων συνόρων στην περιοχή, οδήγησαν ουσιαστικά τη συμφωνία στη «κατάψυξη».
Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως πυροκροτητής για νέες αντιδράσεις στο Λίβανο, καθώς η Βηρυτός υποστήριξε ότι, με τον τρόπο που χαράχθηκε η γραμμή Κύπρου - Ισραήλ, χάνονταν για τον ίδιο θαλάσσιες εκτάσεις που θεωρούσε πως του ανήκουν.
Η ουσία είναι ότι το πρόβλημα δεν ήταν η Κύπρος, αλλά η ανοιχτή διαφορά Λιβάνου - Ισραήλ για τα μεταξύ τους θαλάσσια σύνορα.
Η πλευρά του Λιβάνου μετέφερε τη διαφωνία της και στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ για χρόνια η οποιαδήποτε συζήτηση για κύρωση της συμφωνίας με την Κύπρο σκόνταφτε σε αυτό το πολιτικά φορτισμένο ζήτημα.
Ήταν μια ιστορική εξέλιξη, καθώς τυπικά τα δύο κράτη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, ωστόσο βρέθηκε φόρμουλα για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, ακριβώς επειδή το διακύβευμα των υδρογονανθράκων ήταν πολύ μεγάλο για να συνεχίσει να μένει στον αέρα.
Με την εκκρεμότητα αυτή να κλείνει, ο δρόμος για επαναφορά της συζήτησης Κύπρου - Λιβάνου άνοιξε εκ νέου.
Στο πακέτο εντάσσεται και η απόφαση για προώθηση μελέτης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Λιβάνου, με κοινό αίτημα προς την Παγκόσμια Τράπεζα για χρηματοδότηση μελέτης βιωσιμότητας του έργου.
Η πρώτη συμφωνία του 2007 που έμεινε στα χαρτιάΗ ιστορία αρχίζει τον Ιανουάριο του 2007, όταν Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν για πρώτη φορά συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ τους.
Η συμφωνία στηριζόταν στη λεγόμενη «μέση γραμμή», δηλαδή μια γραμμή ίσων αποστάσεων από τις ακτογραμμές των δύο κρατών, επιλογή που αποτελεί πάγια θέση της Κύπρου στις θαλάσσιες οριοθετήσεις της. Παρά την υπογραφή, η Βηρυτός δεν προχώρησε τότε σε κύρωση.
Εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες, φόβοι ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμμεση αποδοχή οριοθέτησης με το Ισραήλ και ο γενικότερος ευαίσθητος χαρακτήρας των θαλάσσιων συνόρων στην περιοχή, οδήγησαν ουσιαστικά τη συμφωνία στη «κατάψυξη».
Η συμφωνία Κύπρου - Ισραήλ και οι ενστάσεις του ΛιβάνουΤο 2010 η Λευκωσία προχώρησε σε νέα θαλάσσια οριοθέτηση, αυτή τη φορά με το Ισραήλ, πάλι με βάση τη μέση γραμμή.
Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως πυροκροτητής για νέες αντιδράσεις στο Λίβανο, καθώς η Βηρυτός υποστήριξε ότι, με τον τρόπο που χαράχθηκε η γραμμή Κύπρου - Ισραήλ, χάνονταν για τον ίδιο θαλάσσιες εκτάσεις που θεωρούσε πως του ανήκουν.
Η ουσία είναι ότι το πρόβλημα δεν ήταν η Κύπρος, αλλά η ανοιχτή διαφορά Λιβάνου - Ισραήλ για τα μεταξύ τους θαλάσσια σύνορα.
Η πλευρά του Λιβάνου μετέφερε τη διαφωνία της και στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ για χρόνια η οποιαδήποτε συζήτηση για κύρωση της συμφωνίας με την Κύπρο σκόνταφτε σε αυτό το πολιτικά φορτισμένο ζήτημα.
Ο συμβιβασμός Λιβάνου – Ισραήλ το 2022Η εικόνα άρχισε να αλλάζει το 2022, όταν, μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταξύ τους θαλάσσια οριοθέτηση.
Ήταν μια ιστορική εξέλιξη, καθώς τυπικά τα δύο κράτη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, ωστόσο βρέθηκε φόρμουλα για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, ακριβώς επειδή το διακύβευμα των υδρογονανθράκων ήταν πολύ μεγάλο για να συνεχίσει να μένει στον αέρα.
Με την εκκρεμότητα αυτή να κλείνει, ο δρόμος για επαναφορά της συζήτησης Κύπρου - Λιβάνου άνοιξε εκ νέου.
Η Λευκωσία επέμεινε σταθερά στη φιλοσοφία της μέσης γραμμής, όπως το έχει πράξει με όλες τις γειτονικές της χώρες που δέχονται το Δίκαιο της Θάλασσας, σε πλήρη αντίθεση με τη λογική «ειδικών περιστάσεων» που προβάλλει η Τουρκία για να περιορίσει νησιωτικά δικαιώματα.
Προηγήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μέσα στο 2025, με τεχνικές αποστολές σε Λευκωσία και Βηρυτό και κατάληξη σε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τα υπουργικά συμβούλια και των δύο χωρών τον Οκτώβριο.
Η πολιτική βούληση στην κορυφή της ηγεσίας του Λιβάνου, συνδυασμένη με την ανάγκη της χώρας για ενεργειακές διεξόδους και επενδύσεις, ξεκόλλησαν μια υπόθεση που για χρόνια φαινόταν εγκλωβισμένη σε γεωπολιτικές και εσωτερικές ισορροπίες.
Κυπριακές πηγές επισημαίνουν ότι ακριβώς γι’ αυτό η Λευκωσία κράτησε ως την τελευταία στιγμή χαμηλούς τόνους για τη σημερινή τελετή, φοβούμενη κινήσεις της Τουρκίας της τελευταίας στιγμής.
Ήδη τα πρώτα τουρκικά δημοσιεύματα μιλούν για συμφωνία που «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα» της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην αποδέχεται τη λογική των διμερών οριοθετήσεων με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, ιδιαίτερα όταν αυτές ενισχύουν τη θέση της Κύπρου ως αναγνωρισμένου κράτους στην περιοχή.
Κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν δύο δεκαετιών και προσφέρει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο για έρευνες και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή, σε μια συγκυρία που η ΕΕ εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας μακριά από τα ρωσικά καύσιμα.
Παράλληλα, με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και την κοινή προσφυγή στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη ηλεκτρικής διασύνδεσης, ανοίγει η προοπτική για ένα επιπλέον κρίκο στο ενεργειακό πλέγμα της Ανατολικής Μεσογείου.
Αν προχωρήσει, η διασύνδεση Κύπρου - Λιβάνου μπορεί να συνδεθεί με ευρύτερα σχέδια ηλεκτρικής διασύνδεσης προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής.
Για τον Λίβανο, μια χώρα βυθισμένη σε οικονομική και ενεργειακή κρίση, η οριοθέτηση με την Κύπρο προσθέτει ένα ακόμα χαρτί στο τραπέζι για μελλοντικές επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες, αλλά και για χρηματοδοτήσεις υποδομών από διεθνείς οργανισμούς.
Ταυτόχρονα, διευκολύνει τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κύπρος αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο την προεδρία του Συμβουλίου και δηλώνει έτοιμη να λειτουργήσει ως δίαυλος Βρυξελλών - Βηρυτού.
Στην Ανατολική Μεσόγειο που για χρόνια έβλεπε κυρίως εντάσεις, η ολοκλήρωση μετά από δεκαοκτώ χρόνια της συμφωνίας ΑΟΖ Κύπρου - Λιβάνου καταγράφεται ως μια σπάνια, αλλά ουσιαστική κίνηση σταθεροποίησης και, βεβαίως, ως ακόμη μία επιβεβαίωση της ισχύος του Δικαίου της Θάλασσας έναντι των τουρκικών απειλών.
Το «ναι» της ΒηρυτούΚαθοριστικός σταθμός ήταν ο περασμένος Οκτώβριος. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου, υπό τον νέο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, ενέκρινε την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο, ουσιαστικά ανάβοντας το πράσινο φως για να «ξεπαγώσει» η συμφωνία του 2007 σε αναθεωρημένη μορφή.
Προηγήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μέσα στο 2025, με τεχνικές αποστολές σε Λευκωσία και Βηρυτό και κατάληξη σε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τα υπουργικά συμβούλια και των δύο χωρών τον Οκτώβριο.
Η πολιτική βούληση στην κορυφή της ηγεσίας του Λιβάνου, συνδυασμένη με την ανάγκη της χώρας για ενεργειακές διεξόδους και επενδύσεις, ξεκόλλησαν μια υπόθεση που για χρόνια φαινόταν εγκλωβισμένη σε γεωπολιτικές και εσωτερικές ισορροπίες.
Ο παράγοντας ΤουρκίαΚαθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Άγκυρα επιχειρούσε συστηματικά να αποτρέψει οριστικοποίηση της συμφωνίας Κύπρου - Λιβάνου. Τουρκικές παρεμβάσεις προς διαδοχικές κυβερνήσεις στη Βηρυτό, αλλά και η γενικότερη ρητορική περί «παραβίασης τουρκικών δικαιωμάτων» στην Ανατολική Μεσόγειο, κρατούσαν το θέμα σε χαμηλά.
Κυπριακές πηγές επισημαίνουν ότι ακριβώς γι’ αυτό η Λευκωσία κράτησε ως την τελευταία στιγμή χαμηλούς τόνους για τη σημερινή τελετή, φοβούμενη κινήσεις της Τουρκίας της τελευταίας στιγμής.
Ήδη τα πρώτα τουρκικά δημοσιεύματα μιλούν για συμφωνία που «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα» της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην αποδέχεται τη λογική των διμερών οριοθετήσεων με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, ιδιαίτερα όταν αυτές ενισχύουν τη θέση της Κύπρου ως αναγνωρισμένου κράτους στην περιοχή.
Τι προβλέπει και τι σημαίνει η σημερινή συμφωνίαΗ συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου στηρίζεται στη μέση γραμμή, εναρμονισμένη με τις προηγούμενες συμφωνίες της Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ.
Κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν δύο δεκαετιών και προσφέρει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο για έρευνες και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή, σε μια συγκυρία που η ΕΕ εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας μακριά από τα ρωσικά καύσιμα.
Παράλληλα, με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και την κοινή προσφυγή στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη ηλεκτρικής διασύνδεσης, ανοίγει η προοπτική για ένα επιπλέον κρίκο στο ενεργειακό πλέγμα της Ανατολικής Μεσογείου.
Αν προχωρήσει, η διασύνδεση Κύπρου - Λιβάνου μπορεί να συνδεθεί με ευρύτερα σχέδια ηλεκτρικής διασύνδεσης προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής.
Μήνυμα σταθερότητας και ευρωπαϊκή διάστασηΑπό κυπριακής πλευράς, η κυβέρνηση μιλά για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας» που αναβαθμίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της, ενισχύει το πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας και στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα ότι ένα μικρό κράτος - μέλος της ΕΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με όλους τους γείτονές του στη βάση του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού.
Για τον Λίβανο, μια χώρα βυθισμένη σε οικονομική και ενεργειακή κρίση, η οριοθέτηση με την Κύπρο προσθέτει ένα ακόμα χαρτί στο τραπέζι για μελλοντικές επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες, αλλά και για χρηματοδοτήσεις υποδομών από διεθνείς οργανισμούς.
Ταυτόχρονα, διευκολύνει τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κύπρος αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο την προεδρία του Συμβουλίου και δηλώνει έτοιμη να λειτουργήσει ως δίαυλος Βρυξελλών - Βηρυτού.
Στην Ανατολική Μεσόγειο που για χρόνια έβλεπε κυρίως εντάσεις, η ολοκλήρωση μετά από δεκαοκτώ χρόνια της συμφωνίας ΑΟΖ Κύπρου - Λιβάνου καταγράφεται ως μια σπάνια, αλλά ουσιαστική κίνηση σταθεροποίησης και, βεβαίως, ως ακόμη μία επιβεβαίωση της ισχύος του Δικαίου της Θάλασσας έναντι των τουρκικών απειλών.
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα