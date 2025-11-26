Ο Χριστοδουλίδης στον Λίβανο για ενέργεια, ΑΟΖ και περιφερειακές ισορροπίες - «Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για δύο σημαντικά θέματα»

σήμερα

Ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών. Αργότερα οι δύο ηγέτες θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.