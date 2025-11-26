Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Διαλύθηκε στάση λεωφορείου
Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Διαλύθηκε στάση λεωφορείου
Τα συνεργεία του Δήμου φρόντισαν για την άμεση απομάκρυνσή της
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβυσσο στην παραλιακή, στο ύψος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Σαρωνικού, μετά από τροχαίο, η στάση στο σημείο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τον δρόμο.
Τα συνεργεία του Δήμου φρόντισαν για την άμεση απομάκρυνσή της.
Πηγή: irafina
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Σαρωνικού, μετά από τροχαίο, η στάση στο σημείο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τον δρόμο.
Τα συνεργεία του Δήμου φρόντισαν για την άμεση απομάκρυνσή της.
Πηγή: irafina
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα