Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Διαλύθηκε στάση λεωφορείου
Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Διαλύθηκε στάση λεωφορείου

Τα συνεργεία του Δήμου φρόντισαν για την άμεση απομάκρυνσή της

Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Διαλύθηκε στάση λεωφορείου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβυσσο στην παραλιακή, στο ύψος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Σαρωνικού, μετά από τροχαίο, η στάση στο σημείο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τον δρόμο.

Τα συνεργεία του Δήμου φρόντισαν για την άμεση απομάκρυνσή της.

