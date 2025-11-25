Έρχεται η κακοκαιρία Adel: Κόκκινος συναγερμός για 48 ώρες στα βορειοδυτικά, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έρχεται η κακοκαιρία Adel: Κόκκινος συναγερμός για 48 ώρες στα βορειοδυτικά, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Η κακοκαιρία Adel ξεκινά από σήμερα, με πιο επικίνδυνες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή
Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσαν οι μετεωρολόγοι, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Παρασκευή, με ιδιαίτερη ένταση στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ το καιρικό σύστημα «Adel» αναμένεται να προκαλέσει επικίνδυνα φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους.
Κόκκινη προειδοποίηση
Έκδοση Τρίτη 25-11-25
Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.
Όπως αναφέρει η ΕΜΥ,
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
Η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σημειώνονται από σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα και από αύριο σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχοπτώσεις εκτός από ισχυρές, αναμένονται να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή.
Η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις τελευταίες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για τη δική τους προστασία.
Σήμερα Τρίτη αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ωστόσο οι καταιγίδες είναι εντοπισμένες στο βόρειο Ιόνιο.
Την Τετάρτη οι καταιγίδες ουσιαστικά θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αναμένοντας όμως έντονα φαινόμενα και στα βόρεια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Την Πέμπτη και τη Παρασκευή το σύστημα βαραίνει και επιδεινώνεται η κατάσταση με θυελλώδεις νοτιάδες στα 8 μποφόρ. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά και θα πληθύνουν και οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα. Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι είναι η Δυτική Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τόσο στα δυτικά, όσο και στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.
Από το βράδυ της Τετάρτης αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική.
Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
