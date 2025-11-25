Καιρός: Ξεκινά κακοκαιρία 4 ημερών - Πού θα πέσουν σήμερα βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

Μαρουσάκης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη εβδομάδα – Ισχυρή κυκλογένεση στο Ιόνιο»

Τσατραφύλλιας: Καιρός τύπου «Π» – Πιθανές υπερβολικές ποσότητες βροχής

Καλλιάνος: Περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

Στους -3,7 °C η θερμοκρασία χθες στο Λιβάδι Παρνασσού

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ότι η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», λόγω της ανάπτυξης ισχυρής κυκλογένεσης μέσα στο Ιόνιο, η οποία θέτει τη δυτική Ελλάδα σε υψηλή προειδοποίηση. Όπως αναφέρει, στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για κακοκαιρία τύπου «Π» από το βράδυ της Τετάρτης, η οποία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, σε συγκεκριμένες περιοχές είναι πιθανό να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε 3-4 ημέρες. Προβλέπει επίσης ενισχυμένους νοτιάδες 7-8 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και χιόνια μόνο σε μεγάλα υψόμετρα. Την Παρασκευή, από το ξημέρωμα, έντονες βροχές θα επηρεάσουν και την Αττική.Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνει ότι από σήμερα οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν βροχές και τα βορειοδυτικά ισχυρές καταιγίδες, με την επιδείνωση να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Όπως σημειώνει, τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Επτάνησα, δυτική και νότια Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική από σήμερα το βράδυ με περαιτέρω ενίσχυση από την Τετάρτη.Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 24/11 στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λιβάδι Παρνασσού με -3,7 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 24/11, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Bροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα Βόρεια Επτάνησα και στην ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ από το βράδυ βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-22 βαθμούς Κελσίου.Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι επίσης με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανόν στα βορειότερα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοκαρνανία και από το απόγευμα στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την ανατολική Μακεδονία, νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.Νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.