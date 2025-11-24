Λαμπρή εκδήλωση παρουσία Δένδια για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατητός ε.α. Μανούσος Παραγιουδάκης με τον Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη Τιμήθηκε ο Επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου Ο Πλωτάρχης Χαράλαμπος Δαγκλής του Πολεμικού Ναυτικού Τιμήθηκαν από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη οι πρωτεύσαντες της Τάξεως 2025, Ανθυπολοχαγός (ΑΣ) Γεώργιος Αλμπαντάκης (ΣΣΕ), Σημαιοφόρος Νικόλαος-Βασίλειος Σουκαράς ΠΝ (ΣΝΔ), Ανθυποσμηναγός(ΣΙ) Ευάγγελος Αποστολάκης , Ανθυποσμηναγός (ΣΣΑΣ) Ειρήνη – Μαρία Χατζηδημητρίου και η Ανθυποσμηναγός (ΣΑΝ) Δήμητρα Φλώρου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη



Η ομιλία του Νίκου Δένδια στην εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων

Κατά την εκδήλωση επιδόθηκαν βραβεία στον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό ε.α.τον εφοπλιστήκαι τον επιχειρηματίαεπίσης ο ΠλωτάρχηςΠΝ, ο Επισμηναγόςκαι ο Λοχαγόςκαθώς και οι πρωτεύσαντες της Τάξεως 2025, Ανθυπολοχαγός (ΑΣ)(ΣΣΕ), ΣημαιοφόροςΠΝ (ΣΝΔ), Ανθυποσμηναγός(ΣΙ), Ανθυποσμηναγός (ΣΣΑΣ) Ειρήνη – Μαρία Χατζηδημητρίου και η Ανθυποσμηναγός (ΣΑΝ)Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης ο Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος ως εκπρόσωπος το, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Βλάχος ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Άννα Λιγωμένου ως εκπρόσωπος του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αναθεωρητής Α’ Δημήτριος Δελής, ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αναθεωρητής Α’ Γεώργιος Λέκκας, Πρέσβεις ξένων κρατών, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο πρώην Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Επίτιμοι Αρχηγοί, καθώς επίσης εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, Δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι Συνδέσμων Εφέδρων, εκπρόσωποι φορέων και σωματείων.«Κυρίες και Κύριοι,Σήμερα, με αίσθημα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, μαζί με τα εισόδια της Θεοτόκου.Θα ήθελα όμως να διακόψω μια παράδοση και να μην αναφερθώ σήμερα στενά σε αυτούς που υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.Θα ήθελα να τιμήσω αυτούς που σιωπηρά στηρίζουν αυτή την αποστολή. Αναφέρομαι στις συζύγους, στις μάνες, στα παιδιά. Τους πατεράδες, τους γονείς. Δηλαδή την ευρύτερη Στρατιωτική Οικογένεια.Γιατί οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι δράση, θεσμός μοναχικών ανθρώπων.Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την Κυριαρχία και τη Πατρίδα. Είναι και οι οικογένειες τους.Και οι οικογένειες σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι ορατά.Είναι Στρατιώτες, Ναύτες, Αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς παράσημα που υπηρετούν όμως το ίδιο στη σκιά.Και γι’ αυτούς τους μαχητές της σκιάς θέλω να μιλήσω σήμερα και να απευθυνθώ.Γιατί αν θέλουμε η Πατρίδα να έχει μια ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα σύγχρονα οπλικά μας συστήματα.Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο συνεκτικό που να περιλαμβάνει τις οικογένειες και αυτό υπηρετεί η «Ατζέντα 2030».Ούτως ή άλλως η απασχόληση στις Ένοπλες Δυνάμεις – όσοι είναι εδώ, σ’ αυτήν την αίθουσα το ξέρουν καλύτερα από όλους – δεν είναι όπως όλα τα άλλα επαγγέλματα. Συνιστά αν θέλετε διάθεση ενός πολύ μεγαλύτερου τμήματος της προσωπικότητας του ανθρώπου, του Στελέχους, από κάθε άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Εκχώρηση ενός πολύ μεγαλύτερου κομματιού της ζωής αυτού του Στελέχους.Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όπως το Στέλεχος δεν είναι ένας απλός εργαζόμενος, έτσι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Πατρίδα δεν μπορεί να είναι ένας συνηθισμένος εργοδότης. Πρέπει και οφείλει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Πρέπει να συνδυάζει την αυστηρότητα της πατρικότητας αλλά πρέπει να διαθέτει και την στοργή και την αγκαλιά της μητέρας. Εξού και η ταύτιση με την Υπερμάχω Στρατηγό και η γιορτή αυτή την ημέρα.Και η μητρικότητα αυτή, η στοργή αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει πράγματα απτά, οχι μόνο Πανηγυρισμούς που εμείς, οι Υπουργοί, εκφωνούμε αυτές τις μέρες.Αναφέρομαι καταρχήν σε μια καλύτερη, σε μια δίκαιη μισθοδοσία. Ήδη υπάρχει αναρτημένο ένα νομοθέτημα σε δημόσια Διαβούλευση, το οποίο περιλαμβάνει μια καλύτερη ανταπόδοση της Πατρίδας στα Στελέχη της.Αλλά πέρα αυτών, η μητρικότητα περιλαμβάνει αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη, διευκολύνσεις της καθημερινότητας, φροντίδας για τα παιδιά – ακούστηκαν ένα δύο παιδικές φωνούλες εδώ – ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας, μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους, μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία που υπηρέτησαν.Κυρίες και Κύριοι,Ξεκίνησα μιλώντας σας για το εισόδημα των Στελεχών μας. Όπως ξέρετε η κρίση το χτύπησε βαθιά. Το νέο μισθολόγιο αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης αυτής της ιδιαίτερης προσφοράς με σημαντικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13% έως 53%, δεν έχει έννοια να βγώ εδώ σε αριθμούς. Θα πάρω όμως ένα απλό παράδειγμα που έχει μια έννοια για να δούμε πως οπτικοποιούμε το ποιοτικό :Ένας νέος Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας στη παραμεθόριο, εκεί που πραγματικά η Πατρίδα έχει την μεγαλύτερη ανάγκη, θα έχει μια αύξηση 379 ευρώ το μήνα, ήτοι 4.548 € τον χρόνο. Δεν είναι αμελητέοΉ ένας Κυβερνήτης μιας Φρεγάτας με 23 χρόνια υπηρεσίας θα δει αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 12.000€ ετησίως.Και δεν θα κουραστώ, κύριες και κύριοι, να επαναλαμβάνω, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν προέρχονται από επιβάρυνση του υστερήματος του Έλληνα φορολογούμενου. Προέρχονται από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων, και το κλείσιμο μη απαραίτητων δομών.Και βεβαίως θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τη 1η Οκτωβρίου.Αλλά δεν θεωρώ ότι με αυτές τις αυξήσεις τελειώνει η υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στα Στελέχη της. Γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια κατανόηση με το Υπουργείο Οικονομικών.Οι εξοικονομήσεις που θα κάνουμε θα επιστρέφουν στα Στελέχη μας ως μισθολογικό μέρισμα. Και κατά συνέπεια θα συνεχίσω τη πορεία των εξοικονομήσεων και το 2026, θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί ενάρετο πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε έναν νέο κύκλο.Ο δεύτερος άξονας είναι η στέγη. Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσω, ως προνόμια, αλλά ως αυτονόητη υποχρέωση.Έχουμε ανακοινώσει το νέο Οικιστικό Πρόγραμμα, κατασκευή 10.500 κατοικιών, εκσυγχρονισμό άλλων 7.030 κατοικιών, 17.500 κατοικίες. Το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Τριπλάσιο από οποιοδήποτε άλλο έχει ανακοινωθεί ποτέ αυτά τα 200 χρόνια που υπάρχουμε.Και δεν πρόκειται για ανακοινώσεις. Οι πρώτες1.059 κατοικίες θα έχουν τελειώσει μέχρι το 2026, μετά από λίγες μέρες, μεθαύριο, θα παραδώσουμε 49 από αυτές σε δικαιούχους. Γιατί το σχέδιο – χρηματοδοτημένο, προγραμματισμένο – θα συνεχίσει να εκτελείται.Ο τρίτος άξονας είναι η μάχη κατά της ακρίβειας. Νομίζω καταγράφεται παντού, ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας.Εδώ πάλι έχουμε υποχρέωση, και δημιουργούμε μια Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρου Εφοδιασμού, ομογενοιοποιούμε τα Στρατιωτικά Πρατήρια, θα πάμε σε κεντρική διαπραγμάτευση τιμών, με τεχνολογία logistics την οποία θα αποκτήσουμε. Αλλά ενδιαφέρει ο στόχος, ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.Η δέσμευση είναι το «Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας» να καταστεί, μεσοσταθμικά, τον επόμενο χρόνο, από την μέση και μετά, από τον Ιούνιο και μετά, από 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.Έχουμε τεκμηριωμένους υπολογισμούς και θα το παρακολουθούμε με σαφή, αντικειμενικά και ανακοινώσιμα κριτήρια.Τέταρτος άξονας είναι η φροντίδα για τα παιδιά και η ενίσχυση της μητρότητας.Κύριες και κύριοι, χρειαζόμαστε Νέους Έλληνες.Κι αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της Εθνικής μας συρρίκνωσης.Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, που οφείλεται και στις μεταθέσεις, και στο ασταθές περιβάλλον και στις αυξημένες απαιτήσεις. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε στην πράξη το δικαίωμα της Στρατιωτικής Οικογένειας να μεγαλώσει.Δρομολογούμε, λοιπόν, επιτέλους την πρώτη Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου, και εξετάζουμε την προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.Έχουμε ήδη θεσπίσει τη δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θα διευρύνουμε τη δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων για το προσωπικό και θα επεκταθεί αυτό το μέτρο και στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση.Επίσης θα αγκαλιάσουμε το παιδί που γεννιέται. Θα το αγκαλιάσουμε πιο σφιχτά.Θα κατασκευάσουμε 6 νέους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, θα ανακατασκευάσουμε τους υφιστάμενους ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη, περισσότερα νήπια, σε βατό χρόνο όλα τα βρέφη, όλα τα νήπια που χρειάζεται.Θα αναβαθμίσουμε το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας που έχουν αυξημένες ανάγκες να απολαμβάνουν και της ανάλογης εξελιγμένης φροντίδας.Επίσης θα κινητροδοτούμε όποιον θέλει σπουδάζοντας να στηρίξει την Πατρίδα, κι έτσι στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατασκευάζουμε και 4 συγκροτήματα Φοιτητικών Εστιών. Έτσι θεωρούμε ότι αγκαλιάζουμε και την Νέα Γενιά.Ο πέμπτος άξονας είναι το υπάρχον σύστημα Υγείας.Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο μια κρίσιμη υποδομή. Θέλουμε να είναι και πυλώνας φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια.Και επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό, είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την παροχή σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως και να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργίας τους, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Δρακόπουλο για τη βοήθεια αυτή.Επίσης, θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση και την παρακουλούθηση μας, ώστε να ξέρουμε τι πραγματικά υπηρεσίες παρέχουν.Στο ίδιο νομοσχέδιο που σας είπα πριν, έχουμε καθιερώσει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες — αυτό το γνωστό το 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα — και που επίσης αυτή η ρύθμιση προστατεύει το εισόδημα των Στελεχών μας.Θα φτιάξουμε Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος στην Ελλάδα. Μιας αυτονόητης κρίσιμης δομής, οργανώνουμε ένα συνέδριο για αυτό αμέσως μετά τις γιορτές, στις 17/1/26. Μας βοηθάει σε αυτό ένας λαμπρός Έλληνας του εξωτερικού, ο Καθηγητής στο Harvard και χειρουργός στο M.G., Γιώργος Βέλμαχος, ο άνθρωπος που περίθαλψε τα περισσότερα θύματα από την βομβιστική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης.Επίσης οι δωρητές μας. Και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και σε αυτούς από τους δωρητές μας που βλέπω σήμερα μεταξύ μας.Βοηθούν και στο κομμάτι της Υγείας. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη, για την ανέγερση δυο ορόφων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.Ο κ. Αγγελάκος για μια καινούργια μονάδας παραγωγής οξυγόνου και ενός αξονικού τομογράφου επίσης στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.Η Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, 32 θέσεων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, από τον Υποναύαρχο ε.τ. Πάνο Λασκαρίδη.Το Ίδρυμα Λάτση που έχει κάνει μια σημαντική δωρεά στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και η ανακαίνιση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας, από την Eurobank.Έχουμε και τον έκτο άξονα που είναι η μέριμνα για τους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία. Γιατί, κύριες και κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν την Πατρίδα με πίστη και αφοσίωση και αφυπηρέτηση.Δημιουργούμε τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των Αποστράτων μας. Με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, και με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. Δηλαδή την δυνατότητα αυτών που δεν έχουν οικογένεια ή δυνατότητα να ζήσουν εκτός, να μπορέσουν να έχουν ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.Επιπλέον, συστήνουμε τη Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης.Και γενικά για τα άτομα με αναπηρία οργανώνουμε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας στην στρατιωτική οικογένεια που δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα.Τέλος ,οι υπηρεσιακές διευκολύνσεις, με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ευεργετικές ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, για την προστασία του θεσμού της οικογένειας, τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών, την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όταν επιβάλλεται για σοβαρούς λόγους, συνυπηρέτηση και μειωμένο ωράριο εργασίας.Μια συνολική αντίληψη η οποία έχει το εξής θεμέλιο: Η οικογένεια δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την στήριξη των στελεχών ώστε να μπορεί να εκτελεί την συνταγματική του αποστολή.Και όλα αυτά είναι πλέγμα που καταλήγουν στο αυτονόητο. Ότι στο επίκεντρο μιας αποτελεσματικής άμυνας βρίσκεται, πέραν από το σύγχρονο οπλικό σύστημα, πέραν από τις δυνατότητες της Νέας Εποχής, ο άνθρωπος, το Στέλεχος.Χρωστάμε, λοιπόν, στο Στέλεχος, και χρωστάμε στις οικογένειές τους.Χρωστάμε να παραδώσουμε μια Ελλάδα και στους απογόνους μας.Με διασφαλισμένη την δυνατότητα άσκησης της Κυριαρχίας της. Δηλαδή με διασφαλισμένη την δυνατότητα του ελληνικού λαού να αποφασίζει αυτός, κυρίαρχα, και όχι υπό το κράτος απειλής ή εξαναγκασμό από τρίτους εκτός της χώρας για το τι θα γίνει αύριο.Υπό τη σκέπη λοιπόν της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις και τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο τη Στρατιωτική Οικογένεια.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε προηγουμένως, στις Θερμοπύλες, στους 300 νεκρούς, τους Σπαρτιάτες, τους οποίους έχει φωτίσει η λάμψη της παγκόσμιας ιστορίας, σαν πρότυπο, σαν παράδειγμα αυτοθυσίας για την πατρίδα.Το «Ὦ ξεῖν´, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις…» το μάθαμε απ’ έξω στο σχολείο, το ξέρει κάθε ελληνόπουλο.Σας μίλησα όμως στην αρχή για τους μαχητές της σκιάς. Και ξέρετε για ακριβώς αυτούς τους μαχητές της σκιάς έχω μια ιδιαίτερη θέση στη καρδιά μου. Και σαν παράδειγμα θα μου επιτρέψετε ,εκτός κάθε κειμένου, να σας πώ ότι όπως ξέρετε στις Θερμοπύλες δεν θυσιάστηκαν μόνο 300 Έλληνες. Θυσιάστηκαν 1.000. Οι άλλοι 700 ήταν οι Θεσπιείς για τους οποίους η Ιστορία δεν υπήρξε γενναιόδωρη. Χάθηκε η μνήμη τους στην σκιά των μεγάλων γεγονότων. Έχουν όμως κι αυτοί έναν πολύ ενδιαφέρον επιτύμβιο: «Άνδρες τοι ποτ’ έναιον υπό κροτάφοις Ελικώνος»- Άνδρες οι οποίοι ζούσαν κάποτε στις πλαγιές του Ελικώνα- «λήματα των αυχεί» – για το φρόνημα το οποίο καυχέται- «Θεσπιάς ευρύχορος»- οι ευρύχωρες Θεσπιές.Θα ήθελα λοιπόν για τους σημερινούς μαχητές της σκιάς, αλλά το ίδιο λαμπρούς, το ίδιο γενναίους, την στρατιωτική οικογένεια, να αφιερώσω την σημερινή βραδιά, να ευχηθώ υγεία και ευτυχία και να πω: Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις! Ζήτω το Έθνος!Σας ευχαριστώ».