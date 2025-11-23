Τρεις συλλήψεις ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή στο Νέο Ηράκλειο

Σεπροχώρησε η αστυνομία έπειτα από συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο.Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, όταν ομάδα μαθητών από το σχολείο, ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή.Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά οι μαθητές είχαν διαφύγει πριν φτάσουν οι Αρχές.Από την έρευνα σε οπτικό υλικό, εντοπίστηκαν και, που είχαν απασχολήσει τις Αρχές και άλλες φορές. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε μάλισταΟι τρεις μαθητές οδηγήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι και άλλοι δύο ανήλικοι που συμμετείχαν στο επεισόδιο.