Τρεις συλλήψεις ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή στο Νέο Ηράκλειο
Στην κατοχή του ενός βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών
Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία έπειτα από συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, όταν ομάδα μαθητών από το σχολείο, ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή.
Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά οι μαθητές είχαν διαφύγει πριν φτάσουν οι Αρχές.
Από την έρευνα σε οπτικό υλικό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που είχαν απασχολήσει τις Αρχές και άλλες φορές. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε μάλιστα πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.
Οι τρεις μαθητές οδηγήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι και άλλοι δύο ανήλικοι που συμμετείχαν στο επεισόδιο.
