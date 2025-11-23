Τρεις συλλήψεις ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή στο Νέο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Νέο Ηράκλειο Βία ανηλίκων Συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή στο Νέο Ηράκλειο

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών

Τρεις συλλήψεις ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή στο Νέο Ηράκλειο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία έπειτα από συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, όταν ομάδα μαθητών από το σχολείο, ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά οι μαθητές είχαν διαφύγει πριν φτάσουν οι Αρχές.

Από την έρευνα σε οπτικό υλικό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που είχαν απασχολήσει τις Αρχές και άλλες φορές. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε μάλιστα πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Οι τρεις μαθητές οδηγήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι και άλλοι δύο ανήλικοι που συμμετείχαν στο επεισόδιο.


Ειδήσεις σήμερα:

«Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία» - Νέα δεδομένα από τον Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης