Κατσίκες διασώθηκαν στην Ευρυτανία με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών - Δείτε φωτογραφίες
Κατσίκες διασώθηκαν στην Ευρυτανία με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών - Δείτε φωτογραφίες

Ύστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους

Κατσίκες διασώθηκαν στην Ευρυτανία με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση για να απεγκλωβιστούν πέντε... κατσίκες πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δάφνη Ευρυτανίας με τη συμμετοχή δύο μελών του Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας και πέντε πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου.

Όπως αναφέρει το evrytanika.gr, ύστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή παρακολουθώντας την επιχείρηση.

