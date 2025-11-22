Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Κατσίκες διασώθηκαν στην Ευρυτανία με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών - Δείτε φωτογραφίες
Ύστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους
Επιχείρηση για να απεγκλωβιστούν πέντε... κατσίκες πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δάφνη Ευρυτανίας με τη συμμετοχή δύο μελών του Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας και πέντε πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου.
Όπως αναφέρει το evrytanika.gr, ύστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή παρακολουθώντας την επιχείρηση.
Δείτε την ανάρτηση από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας
