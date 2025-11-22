Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο - «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην σύντροφός της

Τι δήλωσε ο πρώην σύντροφος της

«ΣΟΣ! Σας ικετεύω, όποιος έχει τη Ρόζα μου ή την έχει δει, ας τηλεφωνήσει στο 69….Ας το λήξουμε εδώ, χωρίς δικαστήρια και τα λοιπά. Αρκεί να την φέρουν πίσω», έγραφε, περιγράφοντας την επιδείνωση της ψυχολογικής της κατάστασης και την αγωνία της για τη Ρόζα.O πρώην σύντροφό της μίλησε στην εκπομπή και γεμάτος αγωνία για την τύχη της, περιέγραψε τη σχέση τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Βίκυ και τη σταδιακή ψυχική της κατάρρευση, όταν έχασε τη μοναδική της συντροφιά, το σκυλί της, τη Ρόζα.«Με τη Βίκυ γνωριστήκαμε το 2019. Βγαίναμε, είχαμε κοινούς γνωστούς, είδαμε ότι πάνω κάτω έχουμε κοινά βιώματα, μόνη εκείνη, μόνος και εγώ, και ξεκίνησε μία φιλία που προχώρησε σε σχέση. Από το 2020 μέναμε μαζί, δούλευα εγώ αλλά περνούσαμε μια χαρά.Λίγο καιρό αφότου γύρισε από τον Βελβεντό, "έχασε" τη μαμά της και ισοπεδώθηκε. Ο μπαμπάς της ήταν στα καράβια, είχε "φύγει" κι εκείνος από τη ζωή, αλλά όταν "έχασε" και τη μαμά της, τελείωσαν όλα», δήλωσε.«Της έδωσαν τη χαριστική βολή με την αρπαγή της Ρόζας», προσθέτει ο ίδιος.. Μου έλεγε "τέρμα για μένα, όλα τελείωσαν". Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί αν της είχαν δώσει πίσω το σκυλί».Σε ερώτηση για το πώς έχασε τη Ρόζα, εξηγεί: «Είχε πάει στο Pride στον Λευκό Πύργο πριν δύο χρόνια, της έφυγε το σκυλί από το χέρι και το βρήκαν κάποιοι εθελοντές, φιλόζωοι. Το ανέβασαν σε μία σελίδα για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης και η Βίκυ επικοινώνησε μαζί τους αλλά την κορόιδευαν και δεν της έδιναν πίσω το σκυλί».Ο πρώην σύντροφός της εξομολογείται ότι προσπάθησε ο ίδιος να μεσολαβήσει, προτείνοντας ακόμη και να επισκεφθεί το σπίτι τους προκειμένου να διαπιστώσουν οι ίδιοι τις καλές συνθήκες διαβίωσης.«Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο και τους λέω να σας στείλουμε το βιβλιάριο της σκυλίτσας για να μας το δώσετε πίσω και ελάτε και από το σπίτι μου για να δείτε που μένουμε. Τίποτα, άφαντοι. Μας κορόιδευαν και μας έλεγαν ότι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα το πάρουμε πίσω».Πήγανε μαζί σε δικηγόρο, ο οποίος τους πρότεινε να κάνουν μήνυση, όμως, όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα διαπίστωσαν ότι το σκυλί είχε ήδη δοθεί για υιοθεσία.«Λένε το σκυλί δεν το έχουμε, το υιοθέτησαν. Από πού και ως πού, ξένο σκυλί που βρήκαν στον δρόμο και ενώ τους λέγαμε ότι ήταν της Ευρυδίκης, δίνεται για υιοθεσία;» αναρωτιέται.Η εκπομπή επικοινώνησε με τη φιλοζωική οργάνωση που είχε έμμεσα εμπλακεί στο θέμα της Ρόζας, της σκυλίτσας της αγνοούμενης Ευρυδίκης Κουτσάκη.Η υπεύθυνη της οργάνωσης τόνισε στην εκπομπή πως «η ομάδα μας πληροφορήθηκε από το "Τούνελ" την εξαφάνιση της Ευρυδίκης Κουτσάκη, καθώς κανένα μέλος μας δεν είχε δει την αφίσα αναζήτησης ούτε είχε ενημερωθεί νωρίτερα, ώστε να υπάρξει σχετική κινητοποίηση».«Η μόνη εμπλοκή μας στο ζήτημα προέκυψε όταν η διοίκηση του Athens Pride μάς ζήτησε διαδικτυακά να συνδράμουμε στην προσπάθεια ανεύρεσης της Ρόζας, μέσα από μία απλή δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα», πρόσθεσε.«Δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε διαδικασίες που αφορούν στο τι θα γίνει ή πού θα δοθεί το σκυλί. Η ιδιοκτησία ενός ζώου αποδεικνύεται αποκλειστικά από το τσιπ, διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.Το πού θα παραδοθεί το σκυλί σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί απόφαση των αρμόδιων Αρχών και συγκεκριμένα της Αστυνομίας. Πέρα από την αρχική ανάρτηση δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία με φορείς ή τρίτα πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση, ούτε ενημέρωση για την τελική τύχη του ζώου», δήλωσε.Τέλος, η υπεύθυνη της οργάνωσης είπε πως «σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει η κυρία Κουτσάκη στην ομάδα μας, το σκυλάκι είχε χαθεί και άλλες φορές. Αυτό αποτέλεσε και το μοναδικό λόγο για την ανάρτηση που πραγματοποιήσαμε χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση».Στην εκπομπή μίλησε και μία οικογενειακή φίλη της αγνοούμενης Βίκυς Κουτσάκη, που τη γνώριζε από παιδί.«Έχω περάσει πάρα πολλά με το κορίτσι,. Ποτέ δεν έλειψε τόσο. Όταν έλειπε ήταν με τον φίλο της», ανέφερε.Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε το πρώτο σοκ, όταν αντίκρισε το σπίτι της Βίκυς: «Η πόρτα του διαμερίσματος, η θωρακισμένη πόρτα, ήταν με λουκέτο. Την έσπασαν οι αστυνομικοί για να μπουν μέσα. Δεν φρόντισαν να την κλείσουν».Εξήγησε ότι αιφνιδιάστηκε, καθώς δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνιση και ενημερώθηκε από τον φίλο της Βίκυς:«Εγώ ήμουν διακοπές και με πήρε το παιδί και μου είπε ότι έχει δηλώσει την εξαφάνισή της. Ήρθαν 10 αστυνομικοί και έκαναν έλεγχο. Ήμουν μάρτυρας, όταν μπήκαν μέσα.Πήραν αποτυπώματα και συνέλεξαν στοιχεία από το σπίτι. Με ρώτησαν αν έρχονταν άτομα ή αν γίνονταν φασαρίες αλλά εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φασαρίες».Επιπλέον, η γυναίκα μίλησε για την οικογένεια της Βίκυς: «Είχαν σπίτι και στον Βελβεντό Κοζάνης, από εκεί είναι η καταγωγή της. Ο πατέρας της "έφυγε" από τη ζωή πριν τη μητέρα της.Δεν έχει αδέλφια, έμενε μόνη. Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, μία εξαιρετική κυρία που "έφυγε" από καρκίνο. Μετά τον θάνατο της μητέρας της με είχε σαν μάνα, το λυπήθηκα πάρα πολύ το κοριτσάκι», καταλήγει κλαίγοντας.Ο άνθρωπος που στάθηκε πιο κοντά στη Βίκυ τα τελευταία χρόνια, ο πρώην σύντροφός της πως η απώλεια της Ρόζας —της σκυλίτσας με την οποία είχε ισχυρό συναισθηματικό δεσμό— σηματοδότησε τη σταδιακή της κατάρρευση.«Από τη μέρα που έχασε το σκυλάκι της, τη Ρόζα, έχασε τον κόσμο όλο», είπε συγκινημένος. Όπως εξήγησε,«Την ρώτησα πού ήταν και μου είπε ότι είχε πάει στον μαχαλά και, όταν τελείωνε, θα ερχόταν να με βρει. Δεν εμφανίστηκε. Μιλήσαμε και την επόμενη μέρα, είπε ότι είχε μία δουλειά και θα με έπαιρνε μετά. Λίγο αργότερα έκλεισε το κινητό της. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της».Η αγωνία του κορυφώθηκε στις 26 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων του, όταν δεν επικοινώνησε μαζί του.«Δεν με πήρε τηλέφωνο. Μιλούσε τελευταία με μία Κωνσταντίνα από το Κορδελιό, αλλά κι εκείνη είχε μέρες να τη δει. Ήταν σπίτι της, έφυγε, ήρθε σε μένα και μετά εξαφανίστηκε. Το να μην με πάρει στα γενέθλιά μου… τρελάθηκα. Πήγα στην Αστυνομία για να δηλώσω την εξαφάνισή της. Ρώτησα και τη γειτόνισσά της, αλλά νόμιζε ότι ήταν μαζί μου».Ο ίδιος ισχυρίζεται πως έχει ψάξει σε κάθε πιθανό σημείο για την πρώην σύντροφό του.«Έψαξα παντού, και σε νοσοκομεία, μήπως είχε πάθει κάτι. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος. Κάτι είχε συμβεί, δεν εξηγείται αλλιώς. Έψαξα σε όλες τις τρύπες».Υπογραμμίζει πως, αν ήταν καλά, το κινητό της δεν θα έμενε κλειστό. «».Αν και είχαν απομακρυνθεί τον τελευταίο καιρό, παραμένει συντετριμμένος. «Δεν έμενε πια σπίτι μου… Είδα ότι είχε ξεφύγει πολύ και δεν άντεξα άλλο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν τραβούσε η σχέση», δήλωσε.

