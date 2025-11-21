Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Άργος: Άγρια επίθεση αδέσποτων σκυλιών σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Καθώς πήγαινε στο σχολείο επιτέθηκαν στα σκυλιά στην ανήλικη - Στο νοσοκομείο και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 17χρονο κορίτσι μετά από επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο Άργος.
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, καθώς το θύμα της επίθεσης πήγαινε στο σχολείο.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.
Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο κορίτσι. Ενα από τα σκυλιά εντοπίστηκε και το έχουν περιορίσει σε ένα κλουβί, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια.
Δείτε εικόνες:
Πηγή: Αργολικές Ειδήσεις
