Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge
Ο 22χρονος νοσηλευόταν εδώ και επτά ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Δεν τα κατάφερε και κατέληξε - Η κατάστασή του είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη
Νεκρός είναι, μετά από επτά ημέρες νοσηλείας, ο 22χρονος που κατάπιε ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, λόγω ενός επικίνδυνου challenge που επιχείρησε στο Κορωπί.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος πνίγηκε, καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί του και στη συνέχεια κατέρρευσε. Σύμφωνα με φίλους του, ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε, ενώ δεν ανέπνεε για περισσότερα από δύο λεπτά.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέρρευσε.
Η κατάσταση του 22χρονου είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη από την αρχή και είχαν ενημερωθεί και οι γονείς. Η επί χρόνια πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, είχαν φράξει οι αεραγωγοί. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από το νοσοκομείο. Δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν καλή».
