Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge

Ο 22χρονος νοσηλευόταν εδώ και επτά ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Δεν τα κατάφερε και κατέληξε - Η κατάστασή του είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη