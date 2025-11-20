Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge
Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge

Ο 22χρονος νοσηλευόταν εδώ και επτά ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Δεν τα κατάφερε και κατέληξε - Η κατάστασή του είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη

Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge
Νεκρός είναι, μετά από επτά ημέρες νοσηλείας, ο 22χρονος που κατάπιε ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, λόγω ενός επικίνδυνου challenge που επιχείρησε στο Κορωπί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος πνίγηκε, καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί του και στη συνέχεια κατέρρευσε.  Σύμφωνα με φίλους του, ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε, ενώ δεν ανέπνεε για περισσότερα από δύο λεπτά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέρρευσε. 

Η κατάσταση του 22χρονου είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη από την αρχή και είχαν ενημερωθεί και οι γονείς. Η επί χρόνια πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, είχαν φράξει οι αεραγωγοί. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από το νοσοκομείο. Δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν καλή». 

Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ για ένα challenge


