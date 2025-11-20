Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές - Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη

Την ίδρυση τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπή, αγροζημίες, κ.ά) στην Κρήτη
ώστε να παραπέμπονται στο Οργανωμένο Έγκλημα και την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις μπαλωθιές με φυλάκιση έως 2 έτη και βαριά χρηματικά πρόστημα ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
, στο πλαίσιο της παρουσίασης των παρεμβάσεων σε νομοθετικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς
με έδρα τις Μοίρες, υπογραμμίζοντας την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου.
Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό.
- Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:
- Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά
- Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
- ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων
Όσον αφορά τις αλλαγές στο νόμο περί όπλων
, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.
Για τους άσκοπους πυροβολισμούς
και τα εκρηκτικά
ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ
Ειδικά για τις μπαλωθιές
τόνισε την ευθύνη και του καταστηματάρχη που τις επιτρέπει λέγοντας ότι υποχρεούται να το καταγγείλει αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και διοικητική κύρωση σφράγισης του καταστήματός του ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας.
Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.
Ανακοίνωσε, επίσης, νέα διάταξη που προβλέπει πως όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον σε παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την προμήθειά τους τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Αν η πράξη αφορά, δε, σε ανήλικο ή τελείται μέσω διαδικτύου προβλέπεται φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση, μάλιστα, που ο δράστης έχει σκοπό το κέρδος, η κάθειρξη γίνεται έως 8 έτη και το πρόστιμο φτάνει έως 100.000 ευρώ
Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε, ακόμα, ότι ο νέος νόμος θα προβλέπει κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, όπως και κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του περί όπλων εντός δεκαετίας. Η ποινή θα εκτίεται.