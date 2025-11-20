Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές - Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη

«Πιστεύω πως την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση και από εκεί και πέρα θα εφαρμοστεί καθολικά», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσθέτοντας ότι «η κοινωνία ξέρει καλά ότι τα όπλα δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε δύναμη, ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού».Παράλληλα ανακοίνωσε ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων: «Καλώ όλους όσους έχουν όπλα να τα παραδώσουν εκούσια γιατί οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι και πι ποινές αυστηρές»