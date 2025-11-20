Άλλες 12 περιοχές της Αθήνας εκτός Airbnb ζητά ο Δούκας - Η έκρηξη των ενοικίων και οι γειτονιές που πιέζονται περισσότερο
Άλλες 12 περιοχές της Αθήνας εκτός Airbnb ζητά ο Δούκας - Η έκρηξη των ενοικίων και οι γειτονιές που πιέζονται περισσότερο
Η μελέτη που παραδόθηκε στην κυβέρνηση εντοπίζει πυρήνες υπερσυγκέντρωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων και εισηγείται όρια νέων ακινήτων και κανόνες τύπου Βαρκελώνης
Επέκταση των μέτρων για τα Airbnb ζητά ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ανοίξει τη συζήτηση για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προτείνοντας ζώνες απαγόρευσης νέων ακινήτων στις περιοχές όπου η τουριστική χρήση έχει πλέον ξεπεράσει την κατοικία και λειτουργεί ως κυρίαρχη δραστηριότητα.
Ο Δήμος Αθηναίων καταθέτει πλέον πλήρη πρόταση προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στις γειτονιές που έχουν «κοκκινίσει» από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Με βάση τη μελέτη φέρουσας ικανότητας, 12 περιοχές της πόλης βρίσκονται σε ακραίο κορεσμό, με ενδεικτικό παράδειγμα το Ψυρρή και την Κουμουνδούρου όπου η κάλυψη αγγίζει το 96% και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα λειτουργούν ως τουριστικές μονάδες. Ακολουθούν Πλάκα, Μοναστηράκι, Εμπορικό Τρίγωνο, Θησείο, Κολωνάκι, Εξάρχεια–Στρέφη και Μακρυγιάννη, με μισθώματα που φτάνουν τα 1.400–1.700 ευρώ, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πίεση στην κατοικία.
Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν ήδη συγκεκριμένοι περιορισμοί για την έκδοση νέων αδειών τουριστικών καταλυμάτων. Το «πάγωμα» ισχύει σε οκτώ προστατευόμενες ζώνες – Πλάκα, Μετς, Θησείο, Ψυρρή–Ομόνοια, Εξάρχεια–Μουσείο–Λόφος Στρέφη, Εμπορικό Τρίγωνο, Πειραιώς και Μεταξουργείο – όπου είτε απαγορεύονται εντελώς τα νέα ξενοδοχεία είτε επιτρέπονται μόνο μικρές μονάδες έως 20 κλίνες.
Παράλληλα, έχει παραταθεί έως το 2026 η αναστολή έκδοσης νέων αδειών σε ολόκληρα τα τρία μεγαλύτερα δημοτικά διαμερίσματα (1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα), δηλαδή σε όλο το ιστορικό κέντρο και τις πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι κανένας από αυτούς τους περιορισμούς δεν καλύπτει τα Airbnb, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν ανεξέλεγκτα ακόμη και στις ίδιες περιοχές όπου τα ξενοδοχεία έχουν «παγώσει».
Το δεύτερο κύμα πίεσης καταγράφεται σε Γκύζη, Κουκάκι, Νέο Κόσμο, Κυψέλη και Άνω Πατήσια, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση επεκτείνεται βαθιά μέσα σε περιοχές αμιγούς κατοικίας. Γι’ αυτές, ο δήμος προτείνει από το 2026 την εφαρμογή “ζωνών κορεσμού” – με ανώτατο αριθμό Airbnb ανά γειτονιά, περιορισμό νέων καταχωρήσεων και σύστημα αδειοδότησης αντίστοιχο με πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Λισαβόνα.
Την ίδια στιγμή, κυβερνητικοί παράγοντες είχαν χθες συνάντηση στην Αθήνα με κορυφαία στελέχη της Airbnb, τα οποία ενημερώθηκαν ότι το νέο πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ρυθμίσεις θα είναι στοχευμένες και θα εφαρμόζονται μόνο στις περιοχές με αποδεδειγμένα υψηλό κορεσμό, χωρίς να αποκλείεται η προσθήκη νέων ζωνών στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων εμφανίζει αντίστοιχη δυναμική. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το 2025, με στόχο να ενεργοποιηθούν πλήρως μέσα στο 2026.
