Μειώθηκαν τιμές και διαθέσιμες καταχωρίσεις στα ελληνικά «Airbnb» τον Οκτώβριο, αυξήθηκαν όμως οι πληρότητες

Με βάση τα στοιχεία από την εξειδικευμένη εταιρεία αναλύσεων AirDNA για τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε στις 139.673 ανά την Ελλάδα, από τις 142.551 του Οκτωβρίου του 2024