Μειώθηκαν τιμές και διαθέσιμες καταχωρίσεις στα ελληνικά «Airbnb» τον Οκτώβριο, αυξήθηκαν όμως οι πληρότητες
Με βάση τα στοιχεία από την εξειδικευμένη εταιρεία αναλύσεων AirDNA για τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε στις 139.673 ανά την Ελλάδα, από τις 142.551 του Οκτωβρίου του 2024
Μείωση της μέσης τιμής κατά 3,6%, μείωση επίσης των προσφερόμενων καταλυμάτων κατά 2%, αλλά αύξηση της πληρότητας έφερε ο Οκτώβριος στην ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε συνέχεια και της θετικής τάσης του φθινοπώρου για τον ελληνικό τουρισμό, εκτός της υψηλής σεζόν του καλοκαιριού.
Με βάση τα στοιχεία από την εξειδικευμένη εταιρεία αναλύσεων AirDNA για τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε στις 139.673 ανά την Ελλάδα, από τις 142.551 του Οκτωβρίου του 2024, με τις διανυκτερεύσεις όσον αφορά τη ζήτηση να αντιστοιχούν σε πάνω από 1,446 εκατ. καταγράφοντας άνοδο κατά 1%.
Η AirDNA κατέγραψε για την ελληνική αγορά μειωμένη Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR), η οποία διαμορφώθηκε φέτος τον Οκτώβριο λίγο πάνω από τα 114 ευρώ, όταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν λίγο χαμηλότερα των 119 ευρώ.
«Η Ελλάδα παρουσιάζει αυτόν τον μήνα σταθερή, υγιή απόδοση, ακόμη και με το δεδομένο της μειωμένης προσφοράς», όπως επισημαίνει στο σχόλιό της η ανάλυση της AirDNA. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, ωστόσο η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1%, διατηρώντας την ισορροπία στην αγορά μετά την πολύ έντονη περίοδο του καλοκαιρΙού. Τα συνολικά έσοδα από τις κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2%, στα 192,8 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό πληρότητας φέτος αυξήθηκε στο 52,4% από το 51,9% πέρυσι τον Οκτώβριο.
