Γονείς-τέρατα στις ΗΠΑ: Αποκεφάλισαν δύο παιδιά τους και αναγκάσαν τα αδέλφια τους να το δουν

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δύο γονείς-τέρατα αφού αποκεφάλισαν την 13χρονη Μαλιάκα και τον 12χρονο Μορίς Τζούνιορ, στη συνέχεια υποχρέωσαν τα δύο μικρότερα αδέλφια τους, ηλικίας 8 και 9 ετών, να δουν το αποτέλεσμα του αποκεφαλισμού πριν να τα κλειδώσουν στα δωμάτιά τους χωρίς φαγητό και νερό «για αρκετές ημέρες».
Το άγριο έγκλημα διεπράχθη τον Νοέμβριο του 2020 με τον εισαγγελέα να κάνει λόγο για «μια φρικτή πράξη σκληρότητας που κατέστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια».
Τα πτώματα των δύο παιδιών και τα ζωντανά αδέλφια τους βρέθηκαν ημέρες αργότερα, αφού οι πυροσβέστες κλήθηκαν για διαρροή αερίου στο σπίτι στις 3 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονίας.
Οι γείτονες είχαν αναφέρει μια μυρωδιά που προερχόταν από το σπίτι και οι πελάτες του Τέιλορ, ενός προσωπικού γυμναστή που εργαζόταν εξ αποστάσεως, ανέφεραν τις ανησυχίες τους στις αρχές, αφού σταμάτησε να εμφανίζεται στις εικονικές συνεδρίες και δεν απαντούσε στα μηνύματα.
Ο δήμαρχος της πόλης Λάνκαστερ, Ρεξ Πάρις, δήλωσε τότε ότι η οικονομία, τα κλειστά σχολεία και οι δημόσιοι χώροι καθώς ήμασταν σε εποχή πανδημίας κορωνοϊού, δημιούργησαν ένα αγχωτικό περιβάλλον στο σπίτι.
Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για δύο κακουργήματα πρώτου βαθμού δολοφονίας με ειδικές περιστάσεις και δύο κακουργήματα κακοποίησης παιδιών ενώ η ποινή τους αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Ιανουαρίου με την εισαγγελία να ζητά ισόβια κάθειρξη.