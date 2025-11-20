Στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4%, μέτρα στήριξης 1,76 δισ, αυξήσεις σε μισθούς και φοροελαφρύνσεις το 2026

Ο προϋπολογισμός που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνει και μέτρα για τα ακίνητα αλλά και διψήφια αύξηση των επενδύσεων