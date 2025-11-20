Στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4%, μέτρα στήριξης 1,76 δισ, αυξήσεις σε μισθούς και φοροελαφρύνσεις το 2026
Εν μέσω διεθνούς οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει στις 11 το πρωί στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Αθανάσιου Πετραλιά. Αμέσως μετά την κατάθεσή του στη Βουλή, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα παρουσιάσει τα βασικά σημεία και τις παραμέτρους του νέου προϋπολογισμού.
Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.
Οι βασικές οικονομικές προβλέψεις και στόχοι δεν αναμένεται να αποκλίνουν από εκείνους τους οποίους περιείχε το προσχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Συγκεκριμένα, με βάση το προσχέδιο, αναμένεται να προβλέπει για το 2026:
- ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης 2,4%, έναντι πρόβλεψης 2,1% που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις της
- ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,8% του ΑΕΠ για το 2026.
- ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος, διαμορφούμενο σε 137,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.
- πτώση της ανεργίας: το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 8,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.
Μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσειςΟ νέος Προϋπολογισμός θα ενσωματώνει μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, οι οποίες για το 2026 ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:
- 1. Φορολογική μεταρρύθμιση και ελαφρύνσεις
- Η μεταρρύθμιση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους με κόστος 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, με μέτρα όπως:
- - μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.
- - ειδικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, με τον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ να μηδενίζεται για οικογένειες με 4+ παιδιά.
- - μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών.
- 2. Μισθολογικές Αυξήσεις
- - Δημόσιοι Υπάλληλοι: προβλέπεται οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
- - Συνταξιούχοι: περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ και μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά.
- 3. Νέα μέτρα για ακίνητα και το στεγαστικό
- - ΕΝΦΙΑ: Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), με πλήρη κατάργηση το 2027.
- - Φορολογία Ενοικίων: Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος για μισθώματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ.
- - Τεκμήρια: Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά μέσο όρο 30%.
- - Επιστροφή ενοικίου: συνεχίζεται η επιστροφή ενός μισθώματος ετησίως (Νοέμβριος) σε δικαιούχους ενοικιαστές (κύριας και φοιτητικής κατοικίας), μέτρο με ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.
Επενδύσεις και δαπάνεςΟ ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί σε 10,2% το 2026, από τις μεγαλύτερες αυξήσεις επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για το έτος αυτό.
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται σημαντικά διευρυμένο με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ για το 2026.
Παράλληλα οι δαπάνες για την Εθνική Άμυνα διογκώνονται: οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να αυξηθούν σε 2,3 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025
