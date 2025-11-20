Σοκαριστικό τροχαίο στη Βρετανία: 22χρονος υπό την επήρεια ναρκωτικών έπεσε πάνω σε περιπολικό με 120 χλμ./ώρα
Η μετωπική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί να νοσηλευτούν με σοβαρά τραύματα, ενώ ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να είναι σε αναρρωτική άδεια.
Γιώργος Χρήστου
Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο που προκάλεσε ο 22χρονος Τζόσεφ Σαρπς στη Βρετανία πέφτοντας με το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε περιπολικό με ταχύτητα 120χλμ./ώρα.
Η μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο είχε ως αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί να νοσηλευτούν με σοβαρά τραύματα, ενώ ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να είναι σε αναρρωτική άδεια.
Ο 22χρονος στο δικαστήριο παραδέχθηκε τις πράξεις του και καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε 54 μήνες φυλάκιση.
Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο το περιπολικό κατευθυνόταν στο σπίτι του 22χρονου μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης για την ασφάλειά του.
Ο Σαρπς, όμως, είχε ήδη φύγει από το σπίτι του και κινείτο στην κατεύθυνση που ήταν το περιπολικό στη θέα του οποίου έκοψε το τιμόνι δεξιά και έπεσε πάνω του.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο 22χρονος ο οποίος παραδέχτηκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών λόγω επικίνδυνης οδήγησης, την πρόκληση σωματικής βλάβης, την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και την κατοχή κοκαΐνης.
Κλείσιμο
Η αστυνομία ανακοίνωσε, τέλος, ότι έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της σύγκρουσης για να απαντήσει σε ορισμένα «αδιάκριτα σχόλια» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατηγορούσαν τους αστυνομικούς για το τροχαίο.