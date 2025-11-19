«Αν αγγίξεις το αυτοκίνητο θα σε μαχαιρώσω» - Είχε χτυπήσει και δημοτικούς αστυνομικούς ο 29χρονος που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο