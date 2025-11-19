«Αν αγγίξεις το αυτοκίνητο θα σε μαχαιρώσω» - Είχε χτυπήσει και δημοτικούς αστυνομικούς ο 29χρονος που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο
Η συνομιλία και ο διαπληκτισμός με τους άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας - Είχε χτυπήσει με γροθιές τρεις άνδρες στην Αθήνα
Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες από τα βίαια επεισόδια που έχει εμπλακεί κατά το παρελθόν ο 29χρονος από την Αλβανία που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο άνδρα στον Νέο Κόσμο με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.
Εκτός από πρόσφατο συμβάν και από αυτό που συνέβη πριν από περίπου ένα μήνα όταν τραυμάτισε -σε άλλον καβγά- τρία άτομα με κοπίδι, ο 29χρονος είχε συλληφθεί τόσο το 2022 όσο και το 2023 -και πάλι για παρόμοια αδικήματα.
Τότε ο συνεργάτης του 29χρονου έκανε όπισθεν προκειμένου, όπως είπε, να παρκάρει, με τους αστυνομικούς να του φωνάζουν «πού πάει» και να τον βρίζουν. Στη συνέχεια, όπως κατέθεσαν οι δύο άνδρες, κατέβηκαν από το όχημα και τότε ένας από τους δύο αστυνομικούς χτύπησε τον 29χρονο με τον αγκώνα του στο πρόσωπο. Ο 29χρονος έσπρωξε τον αστυνομικό, εκείνος έπεσε κάτω και τότε ο δεύτερος αστυνομικός προσπάθησε να τον χτυπήσει χωρίς όμως να το καταφέρει. Στη συνέχεια, όπως είπε, το έβαλε στα πόδια.
Τότε ο ένας από τους δύο αστυνομικούς κινήθηκε προς το πίσω μέρος του οχήματος για να ελέγξει τον αριθμό κυκλοφορίας και ο 29χρονος κινήθηκε προς το μέρος του λέγοντας του «εγώ είμαι γύφτος, δεν θα αγγίξεις το αυτοκίνητό μου γιατί θα σε μαχαιρώσω». Τότε ο 29χρονος έδωσε εντολή στον συνεργάτη του να μετακινήσει το όχημα. Εκείνος υπάκουσε και καθώς έκανε όπισθεν, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον έναν εκ των δύο αστυνομικών. Ταυτόχρονα ο συνάδελφός του αντίκρισε, όπως κατέθεσε, τον 29χρονο να χτυπάει τον αστυνομικό που είχε παρασυρθεί και προσπάθησε να τον απομακρύνει.
Ο 29χρονος φέρεται να έδωσε μία γροθιά στο κεφάλι του αστυνομικού καταφέρνοντας έτσι να του σκίσει το μέτωπο σε σημείο πάνω από το αριστερό μάτι. Ο αστυνομικός ζαλίστηκε και έπεσε κάτω με τον συνεργάτη του 29χρονου να κάνει και πάλι όπισθεν με αποτέλεσμα να χτυπήσει και πάλι τον αστυνομικό. Έπειτα ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή. Τελικά συνελήφθη και κατηγορήθηκε για «Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων», «Εξύβριση», «Απειλή» και «Σωματικές βλάβες».
Τότε ο συνεργάτης του 29χρονου ενημέρωσε τους δύο άνδρες ότι για την παραλαβή των αντικειμένων απαιτείται η καταβολή αντίστοιχου ποσού. Ακολούθησε διαπληκτισμός κατά τον οποίο ο 29χρονος χτύπησε έναν από αυτούς με γροθιά στο αριστερό αφτί και έναν τρίτο (γνωστό των δύο ανδρών) στο πρόσωπο.
Εν συνεχεία ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή και ο τρίτος της παρέας τον ακολούθησε προκειμένου να τον σταματήσει. Τότε ο 29χρονος χτύπησε και αυτόν με γροθιές στο αριστερό ζυγωματικό και στα χέρια του και αποχώρησε από το σημείο.
Ο 29χρονος συνελήφθη και ισχυρίστηκε πως ένα από τα τρία άτομα με τα οποία μάλωσε τον απείλησε με πιστόλι.
