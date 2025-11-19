Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ξανά σε Ήπειρο και Ιόνιο – Έρχεται βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.Aναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας, στη Θράκη και στη Νότια Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 20, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 20, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 17 έως 20, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς ΚελσίουΣτο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.