Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Οι αριστούχοι του Κολλεγίου Ανατόλια στις Πανελλαδικές 2026
Οι αριστούχοι του Κολλεγίου Ανατόλια στις Πανελλαδικές 2026
Εξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School - Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους
Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών του Κολλεγίου Ανατόλια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά παράδοση και προσφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1886 στη Μερζιφούντα του Πόντου και το 1924 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα, όπως και ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής προσφοράς.
6 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 19.000 μορίων
38 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 18.000 μορίων
60 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 17.000 μορίων
80 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 16.000 μορίων
Εξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School. Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σταθερότητα και την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Συγκεκριμένα:
Έξι (6) μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 19.000 μορίων.
38 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 18.000 μορίων, δηλαδή «Άριστα».
60 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 17.000 μορίων.
80 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 16.000 μορίων.
Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα, όπως και ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής προσφοράς.
6 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 19.000 μορίων
38 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 18.000 μορίων
60 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 17.000 μορίων
80 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 16.000 μορίων
Εξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School. Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σταθερότητα και την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Συγκεκριμένα:
Έξι (6) μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 19.000 μορίων.
38 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 18.000 μορίων, δηλαδή «Άριστα».
60 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 17.000 μορίων.
80 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 16.000 μορίων.
Όπως κάθε χρονιά, ανάμεσα στους αριστούχους συγκαταλέγονται αρκετοί υπότροφοι μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου Ανατόλια.
Το ποσοστό των μαθητών/τριών που σημείωσαν βαθμολογία άνω του 16 ανέρχεται στο 46% επί του συνόλου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών.
Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις που ξεπέρασαν το φράγμα των 18.000 μορίων («Άριστα») σημείωσαν επιπλέον οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου:
Ομάδα Προσανατολισμού ΥΓΕΙΑΣ
Περαντώνη Μαίρη, 19.440
Τσικουδή Ανθή,19.080
Νικολοπούλου Μάγια, 19.060
Ουσαντζόπουλος Δημήτρης, 19.060
Σωτηριάδου Νικολέτα, 18.860
Αυγέρη Βασιλική, 18.820
Σπάρτση Σύλβια, 18.820
Χατζόπουλος Νικόλας, 18.820
Μάρκου Αθηνά, 18.765
Παπαπέτρου Παναγιώτης, 18.635
Σιάνος Στέργιος, 18.635
Μπέγκα Ευαγγελία, 18.580
Ζιάκας Γεώργιος, 18.535
Κακομύτας Ιωάννης, 18.530
Μαυρίδου Άννα, 18.530
Ιωσηφίδου Δάφνη, 18.495
Πινίδης Γεώργιος, 18.465
Δημητρίου Δημήτρης, 18.370
Κύρκος Ιωάννης, 18.065
Αραμπατζής Αλκιβιάδης, 18.025
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέλφος Ερμής, 19.020
Φιλιππίδης Εμμανουήλ-Βενιζέλος, 18.917
Συμεωνίδης Γεώργιος, 18.565
Μαυρομμάτης Αριστείδης, 18.440
Ταμπούρης Θανάσης, 18.420
Τζαφερίδης Γεώργιος, 18.116
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τζιάκα Βασιλική, 19.260
Χρυσόγονου Χαρίκλεια, 18.980
Ξεντέ Αναστασία, 18.800
Σουσούρα Μαριέλλη, 18.840
Δημητρίου Ελένη, 18.640
Παπαναστασίου Αναστάσης, 18.640
Σταματίου Μαριάννα, 18.520
Τσάτσου Δανάη, 18.320
Αμοιρίδης Κωνσταντίνος, 18.200
Χαβελέ Ελένη, 18.140
Στάμος Νικόλαος, 18.120
Γιαννόπουλος Δημήτρης, 18.080
Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γιαννέλος Κωνσταντίνος, 18.780
Σιωμόπουλος Γρηγόριος, 18.530
Το ποσοστό των μαθητών/τριών που σημείωσαν βαθμολογία άνω του 16 ανέρχεται στο 46% επί του συνόλου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών.
Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις που ξεπέρασαν το φράγμα των 18.000 μορίων («Άριστα») σημείωσαν επιπλέον οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου:
Ομάδα Προσανατολισμού ΥΓΕΙΑΣ
Περαντώνη Μαίρη, 19.440
Τσικουδή Ανθή,19.080
Νικολοπούλου Μάγια, 19.060
Ουσαντζόπουλος Δημήτρης, 19.060
Σωτηριάδου Νικολέτα, 18.860
Αυγέρη Βασιλική, 18.820
Σπάρτση Σύλβια, 18.820
Χατζόπουλος Νικόλας, 18.820
Μάρκου Αθηνά, 18.765
Παπαπέτρου Παναγιώτης, 18.635
Σιάνος Στέργιος, 18.635
Μπέγκα Ευαγγελία, 18.580
Ζιάκας Γεώργιος, 18.535
Κακομύτας Ιωάννης, 18.530
Μαυρίδου Άννα, 18.530
Ιωσηφίδου Δάφνη, 18.495
Πινίδης Γεώργιος, 18.465
Δημητρίου Δημήτρης, 18.370
Κύρκος Ιωάννης, 18.065
Αραμπατζής Αλκιβιάδης, 18.025
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέλφος Ερμής, 19.020
Φιλιππίδης Εμμανουήλ-Βενιζέλος, 18.917
Συμεωνίδης Γεώργιος, 18.565
Μαυρομμάτης Αριστείδης, 18.440
Ταμπούρης Θανάσης, 18.420
Τζαφερίδης Γεώργιος, 18.116
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τζιάκα Βασιλική, 19.260
Χρυσόγονου Χαρίκλεια, 18.980
Ξεντέ Αναστασία, 18.800
Σουσούρα Μαριέλλη, 18.840
Δημητρίου Ελένη, 18.640
Παπαναστασίου Αναστάσης, 18.640
Σταματίου Μαριάννα, 18.520
Τσάτσου Δανάη, 18.320
Αμοιρίδης Κωνσταντίνος, 18.200
Χαβελέ Ελένη, 18.140
Στάμος Νικόλαος, 18.120
Γιαννόπουλος Δημήτρης, 18.080
Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γιαννέλος Κωνσταντίνος, 18.780
Σιωμόπουλος Γρηγόριος, 18.530
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