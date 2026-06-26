Οι αριστούχοι του Κολλεγίου Ανατόλια στις Πανελλαδικές 2026

Εξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School - Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους





Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.







6 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 19.000 μορίων

38 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 18.000 μορίων



80 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 16.000 μορίων





Εξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School. Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σταθερότητα και την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.





Συγκεκριμένα:

Έξι (6) μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 19.000 μορίων.

Κλείσιμο

60 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 17.000 μορίων.

80 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 16.000 μορίων.

Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών του Κολλεγίου Ανατόλια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 . Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά παράδοση και προσφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1886 στη Μερζιφούντα του Πόντου και το 1924 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση.Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα, όπως και ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής προσφοράς.6 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 19.000 μορίων38 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 18.000 μορίων60 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 17.000 μορίων80 υποψήφιοι/ες με βαθμολογία υψηλότερη των 16.000 μορίωνΕξαιρετικές επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 κατέγραψαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του Anatolia High School. Τα αποτελέσματα του Ανατόλια κινήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους μέσους πανελλαδικούς όρους, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σταθερότητα και την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.Έξι (6) μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 19.000 μορίων.38 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 18.000 μορίων, δηλαδή «Άριστα».60 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 17.000 μορίων.80 μαθητές/τριες πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη των 16.000 μορίων.

Όπως κάθε χρονιά, ανάμεσα στους αριστούχους συγκαταλέγονται αρκετοί υπότροφοι μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου Ανατόλια.



Το ποσοστό των μαθητών/τριών που σημείωσαν βαθμολογία άνω του 16 ανέρχεται στο 46% επί του συνόλου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών.



Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις που ξεπέρασαν το φράγμα των 18.000 μορίων («Άριστα») σημείωσαν επιπλέον οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου:



Ομάδα Προσανατολισμού ΥΓΕΙΑΣ



Περαντώνη Μαίρη, 19.440

Τσικουδή Ανθή,19.080

Νικολοπούλου Μάγια, 19.060

Ουσαντζόπουλος Δημήτρης, 19.060

Σωτηριάδου Νικολέτα, 18.860

Αυγέρη Βασιλική, 18.820

Σπάρτση Σύλβια, 18.820

Χατζόπουλος Νικόλας, 18.820

Μάρκου Αθηνά, 18.765

Παπαπέτρου Παναγιώτης, 18.635

Σιάνος Στέργιος, 18.635

Μπέγκα Ευαγγελία, 18.580

Ζιάκας Γεώργιος, 18.535

Κακομύτας Ιωάννης, 18.530

Μαυρίδου Άννα, 18.530

Ιωσηφίδου Δάφνη, 18.495

Πινίδης Γεώργιος, 18.465

Δημητρίου Δημήτρης, 18.370

Κύρκος Ιωάννης, 18.065

Αραμπατζής Αλκιβιάδης, 18.025



Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Μέλφος Ερμής, 19.020

Φιλιππίδης Εμμανουήλ-Βενιζέλος, 18.917

Συμεωνίδης Γεώργιος, 18.565

Μαυρομμάτης Αριστείδης, 18.440

Ταμπούρης Θανάσης, 18.420

Τζαφερίδης Γεώργιος, 18.116



Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Τζιάκα Βασιλική, 19.260

Χρυσόγονου Χαρίκλεια, 18.980

Ξεντέ Αναστασία, 18.800

Σουσούρα Μαριέλλη, 18.840

Δημητρίου Ελένη, 18.640

Παπαναστασίου Αναστάσης, 18.640

Σταματίου Μαριάννα, 18.520

Τσάτσου Δανάη, 18.320

Αμοιρίδης Κωνσταντίνος, 18.200

Χαβελέ Ελένη, 18.140

Στάμος Νικόλαος, 18.120

Γιαννόπουλος Δημήτρης, 18.080



Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



Γιαννέλος Κωνσταντίνος, 18.780

Σιωμόπουλος Γρηγόριος, 18.530