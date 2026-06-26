Αναστέλλεται από 29/6 έως και 3/7 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα -Καμίνια-Πάτρα λόγω εργασιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αναστολή της κυκλοφορίας των δρομολογίων στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται λόγω εργασιών υποδομή, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία